27 perce
„Helyezzék biztonságba a gyerekeket, kutyákat!” – már az utcára sem mernek kimenni a medve miatt Miskolcon - fotókkal, videóval!
Ez már tényleg nem játék. Medveészlelésekről érkeznek a bejelentések, az emberek félnek. Már nem először jár az állat ebben a városrészben.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nem először hallani medveészlelésről, de Pereces környékén lassan elmondhatjuk, hogy gyakran jár. A legutóbbi eset szeptember 14-én történt. Többen látták is az állatot, volt, akinek az ablakát is kapargatta. Az emberek ki sem mertek menni a házukból és elmondásuk szerint azóta is félnek. A helyszínen jártunk, hogy megtudjuk, mit is élhettek át az ott lakók.
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét
Újabb medveészlelés Borsodban
Szeptember 14-én este 10 óra körül furcsa hangokra lettek figyelmesek a perecesi Taksony utca lakói. Elmondásuk szerint a hang olyan volt, mint egy motor morajlása, de hamar rájöttek, hogy nem az. Ami a félelmetes, hogy a szemtanúk állítása szerint az állat nem egy „gyerekmedve” volt, hanem egy hatalmas szörnyeteg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Mit láttak, hallottak a helyiek?
Kérdésünkre először az Erdősor utcában kerestük a választ, ahonnan viszont elirányítottak arra a helyszínre, ahol a legtöbben látták.
Hallottam a többiektől a medvéről, megmondom őszintén, félek is. A lányom is fél, sötétben már ki sem merünk menni az utcára
– mondta egy lakó az Erdősor utcában.
Tőle megtudtuk, hol érdemes inkább szemtanúkat keresni, így a Taksony utcába vettük az irányt és már útközben összefutottunk egy ott lakóval:
Vasárnap éjszaka olyan fél 10 körül a szomszéd ilyen brümmögő hangot hallott, mintha alapjáraton járna egy motor. Kinézett az ablakon és látta lefelé menni a medvét. Később lejjebb is látták. Tegnap este jöttem haza én is, lehet, hogy csak őz volt, de egy szempárral találkoztam
– mondta Bodnár Gábor.
Medveészlelés MiskolconFotók: Vajda János
Aki a leginkább érintett volt
A ház lakóját kérdeztük, akihez a legközelebb volt az állat:
Néztük a tévét este és ilyen furcsa, mély hangokat hallottunk. A párom kérte, hogy némítsuk már le, nézzük meg mi ez. Kinéztünk az ablakon és akkor láttuk, hogy itt sétál. Közvetlenül az ablak alatt kaparászott, de többet már nem mertünk kinézni sem. Felhívtuk a segélyhívót, ki is jöttek, de már nem találtak semmit
– mesélte Horváth András.
A hatóságokat is megkerestük
Ahhoz, hogy olvasóinknak és az érintett helyen lakóknak szakszerű tanácsokkal szolgálhassunk, illetve megtudjuk, mi ilyenkor a teendő, megkerestük a a Bükki Nemzeti Park és az Északerdő munkatársait is, de sajnos cikkünk megjelentéig még nem kaptunk választ.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk, voltak kint a helyszínen a bejelentéskor, a járőrök körbenéztek, de nem találtak arra utaló nyomot, hogy medve járt volna ott. Ez persze nem zárja ki, hogy mégis, ezért arra kérik a környék lakóit, hogy zárják rendesen a kerítések kapuit, az ajtókat, ablakokat és legyenek körültekintőek, valamint ha újra hasonlót tapasztalnak, jelezzék azonnal a 112-es segélyhívó számon.
Nemrég máshol is észleltek Borsodban medvét
Pár hónappal ezelőtt, június 8-án láttak medvét az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén. Ez egy közepes méretű, fiatal példány volt. Az akkori esetről az alábbi linkre kattintva érheti el a részleteket:
Barnamedve kóborol Borsodban, a hatóságok óvatosságra intenek
Nemsokkal később, már augusztusban volt medveészlelés ugyanazon a helyen, az Aggteleki Nemzeti Park területén. Egy ideje ugyan tudni lehetett, hogy a barnamedve nemcsak átutazóban jár hazánkban, ez pedig egyre jobban bebizonyosodni látszik. A második esetről az alábbi linkre kattintva olvashat:
Vigyázat! Medve kószál Borsodban, másodszor bukkant fel ugyanannak a településnek a közelében!
boon.hu video
- Szerelem a Baráthegyi Majorságban: Videón Károly és 225-ös első találkozása
- Lakhatási nehézségekkel küzdenek! Segítséget kér a hernádnémeti család - videóval
- A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon
- Rémálom a nagy eső után: süllyed a miskolci üzem, veszélyben a munkahelyek is – fotókkal, videóval!
- Most kiderült! - Miskolcon ez a leggyorsabb közlekedési eszköz (fotók, videó)