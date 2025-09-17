„Helyezzék biztonságba a gyerekeket, kutyákat!” – már az utcára sem mernek kimenni a medve miatt Miskolcon - fotókkal, videóval!

Újabb medveészlelés Borsodban

Szeptember 14-én este 10 óra körül furcsa hangokra lettek figyelmesek a perecesi Taksony utca lakói. Elmondásuk szerint a hang olyan volt, mint egy motor morajlása, de hamar rájöttek, hogy nem az. Ami a félelmetes, hogy a szemtanúk állítása szerint az állat nem egy „gyerekmedve” volt, hanem egy hatalmas szörnyeteg.

Mit láttak, hallottak a helyiek?

Kérdésünkre először az Erdősor utcában kerestük a választ, ahonnan viszont elirányítottak arra a helyszínre, ahol a legtöbben látták.

Hallottam a többiektől a medvéről, megmondom őszintén, félek is. A lányom is fél, sötétben már ki sem merünk menni az utcára

– mondta egy lakó az Erdősor utcában.

Tőle megtudtuk, hol érdemes inkább szemtanúkat keresni, így a Taksony utcába vettük az irányt és már útközben összefutottunk egy ott lakóval:

Vasárnap éjszaka olyan fél 10 körül a szomszéd ilyen brümmögő hangot hallott, mintha alapjáraton járna egy motor. Kinézett az ablakon és látta lefelé menni a medvét. Később lejjebb is látták. Tegnap este jöttem haza én is, lehet, hogy csak őz volt, de egy szempárral találkoztam

– mondta Bodnár Gábor.