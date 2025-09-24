A medve nem akar embert ölni, de van, ami kifejezetten ingerli, ne tedd!

Medveészlelés Borsodban

Még szeptember 16-án posztolták a közösségi médiában, hogy újra medvét láttak Perecesen:

Sziasztok! Az Erdő soron történt medve csatangolásáról tud valaki valamit? Mert mi csak annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük a gyerekeket ki és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést. Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni

– írta egy felhasználó.

Kollégáink az eset hallatán el is indultak a helyszínre, ahol az érintettek elmondása szerint este 10 óra körül furcsa zajokra lettek figyelmesek. Egymástól függetlenül ugyan úgy írták le az élményt. Alapjáraton működő motor hangjához hasonlították, de amikor meglátták, nagyon megrémültek és azóta is félnek.

Nem cuki a maci

Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke és a Veresegyházi Medveotthon állatkoordinátora szakértőként elmondta:

- Még egy tanulási folyamat elején vagyunk, ugyanis szórványosan fordulnak elő medvék hazánkban. Ez annak köszönhető, hogy van egy vadgazdálkodás nevű tudomány, ami nem túl népszerű, különösen a közösségi médiában. Enélkül viszont nem tudnánk élni, mert az állatok beköltöznek a nagyvárosba, a medvével, vaddisznóval vagy bármely vadállattal a találkozás pedig élettel nem összeegyeztethető.

Nem szabad beetetni a medvét. Egy opportunista állatról beszélünk. Nagyon intelligens és tanul, ezért ha az ember ad neki enni, azt is megszokja

– mondta.

Kutyasétáltatás az erdőben

- Az erdőben kutyával sétálni a legnagyobb meggondolatlanság. A medve nem akar embert ölni, de nagyon érdeklődni fog a kutyus iránt és meg fog lepődni, amikor az emberrel is találkozik, ami pedig végződhet rosszul. Nagyon egyoldalú ez a medve szemszögéből. Ha egyébként nem szeretnénk vele találkozni az erdőben, hangoskodni kell, kiabálni, aki nagyon félős, vihet magával csengőt – folytatta.

Haszonállat tartóknak pedig a kár mérséklése karámmal, villanypásztorral és nagyszámú, nagytestű pásztorkutyával lehetséges

Medveriasztó spray

- A medvét hangeszközökkel lehet elriasztani. Ne higgyen senki a bevásárlóközpontokban kapható riasztó spraykben, mert ezek nem fogják megakadályozni a medvét semmiben. Ahhoz közzel kell hozzá kerülni hozzá, semmi értelme – tette hozzá Szilágyi István.