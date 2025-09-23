szeptember 23., kedd

2 órája

Mikor lesz McDonald’s Tiszaújvárosban? Itt a válasz!

A közösségi oldalakon rendszeresen fellángol a vita, hogy kell-e újabb gyorsétterem a városba. „Mikor nyílik végre McDonald’s Tiszaújvárosban?” – hónapok óta visszatérő kérdés a helyiek körében.

Boon.hu
Tiszaújvárosban többen szeretnének Mekit

Forrás: Facebook/Tiszaújváros

A Tiszaújváros Most! Facebook-csoportban szinte naponta felbukkan a kérdés. „Sose lesz McDonald’s Tiszaújvárosban?” A kommentelők véleménye megoszlik: egyesek szerint nincs rá szükség, mások viszont alig várják, hogy megnyisson egy egység. A többség egyértelműen a nyitás mellett teszi le a voksát, sokan munkahely-teremtő lehetőséget és új gasztronómiai kínálatot látnának benne.

McDonald's Tiszaújvárosban: lesz nyitás?
Időről időre felmerül a kérdés, hogy lesz-e lesz McDonald’s Tiszaújvárosban 
Forrás:  Shutterstock

McDonald’s, nem csak az étel miatt?

Van olyan fórumozó, aki szerint a Meki nem csak egy gyorsétterem, hanem új munkahelyek létrehozásának esélye is, bár sokan erre azt válaszolták, hogy 10-20 munkahely nem sokat jelent. Az étterem a fiataloktól a családosokig széles közönséget vonz. Jelenleg országos szinten például Dzsúdló kedvenceit kóstolhatják a vendégek – erről a boon.hu-n is olvasható részletes cikk.

És ha már Dzsúdló. Tudta, hogy ő lesz a Miskolci Egyetemi Napok egyik sztárfellépője?

Megkérdeztük a gyorsétteremláncot a borsodi terveiről

Megkerestük a McDonald’s Magyarországot, hogy tervezik-e új egység nyitását Tiszaújvárosban vagy a környéken. A válaszuk szerint folyamatosan vizsgálják az új helyszíneket.

Hálózatfejlesztésünk célja, hogy vendégeink számára a lehető legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal üzemeltessünk éttermeket. Minden új egység megnyitását alapos előkészítő munka előzi meg, számos üzleti szempont figyelembevételével 

– közölte a cég a boon.hu-val.

Folyamatosan keresik az új helyszíneket

Több lehetséges helyszínt vizsgálunk, jelenleg azonban ezekről nincs megosztható információnk. Amennyiben új hírrel tudunk szolgálni, arról a sajtón keresztül tájékoztatjuk vendégeinket. 

A válasz biztató, bár nem árul el konkrétumot, mindössze annyit, hogy akár Tiszaújváros is szerepel a McDonald’s figyelmében.

Magyarországon mintegy 115 McDonald’s étterem üzemel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg főleg Miskolcra koncentrálódnak az egységek – itt öt étterem található –, de Kazincbarcikán és Ózdon is működik McDonald’s. Tiszaújvárosban egyelőre nincs, de a jelek szerint nem lehetetlen, hogy a jövőben lesz.

A közelmúltban Sátoraljaújhely tekintetében érdeklődtünk, hiszen ott is sokan vágynak egy arany M betűs hamburgerre, vagy sült krumplira.

A régió további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

