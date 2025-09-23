Mikor lesz McDonald’s Tiszaújvárosban? Itt a válasz!

A Tiszaújváros Most! Facebook-csoportban szinte naponta felbukkan a kérdés. „Sose lesz McDonald’s Tiszaújvárosban?” A kommentelők véleménye megoszlik: egyesek szerint nincs rá szükség, mások viszont alig várják, hogy megnyisson egy egység. A többség egyértelműen a nyitás mellett teszi le a voksát, sokan munkahely-teremtő lehetőséget és új gasztronómiai kínálatot látnának benne.

Időről időre felmerül a kérdés, hogy lesz-e lesz McDonald’s Tiszaújvárosban

Forrás: Shutterstock

McDonald’s, nem csak az étel miatt?

Van olyan fórumozó, aki szerint a Meki nem csak egy gyorsétterem, hanem új munkahelyek létrehozásának esélye is, bár sokan erre azt válaszolták, hogy 10-20 munkahely nem sokat jelent. Az étterem a fiataloktól a családosokig széles közönséget vonz. Jelenleg országos szinten például Dzsúdló kedvenceit kóstolhatják a vendégek – erről a boon.hu-n is olvasható részletes cikk.