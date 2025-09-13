Újra világbajnokok a Miskolci Mazsorett Együttes tagjai

A Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsorett Sportegyesületet 3 csoport (összesen 56 gyermek) képviselte a rangos megmérettetésen. Kadet, junior és senior korcsoportban összesen 20 produkcióval léptek a miskolci lányok a nemzetközi zsűri elé. Az együttes tagjai augusztus elejétől folyamatosan készültek, hogy legjobb formájukban mutassák be a produkciókat a Világbajnokságon, melyre a Magyar Mazsorett Szövetség által május végén megrendezett Magyar Bajnokságon szereztek kvalifikációt.

Ismét világbajnokok lettek a miskolci lányok Fotó: Freddie Miller

Ez volt a legsikeresebb

Az idei Világbajnokság volt az egyik legsikeresebb az együttes életében hiszen 20 versenyszámból 18 produkció dobogóra került, melyből 1 db gyémánt minősítést, 6 db aranyat, 7 db ezüstöt, 4 db bronzérmet, továbbá 1 db 4. helyezést és 1 db 6. helyezést szereztek a lányok. Külön megtiszteltetés érte az egyesületet, mivel a miskolci mazsorettek csoportvezetőit (Borbély Bianka, Dudás Ágnes, Kócziné Rózsa Ildikó) kérték fel, hogy a Világbajnokság nyitó és záró ceremóniáján egy 36 főből álló magyar válogatott csapatnak koreográfiát készítsenek, mely hatalmas sikert aratott, hiszen minden eszközt (mazsorett bot, zászló, pom pon, tamburbot) bemutattak egy táncon belül. A miskolci táncosok rengeteg élménnyel, emlékekkel, valamint csodás eredményekkel tértek haza.

Köszönet a felkészítésért

Ezúton is szeretnék megköszönni MINDENKINEK, aki hozzásegítette őket, hogy eljuthassanak a Világbajnokságra. A lányok és a csoportvezetőik (Dudás Ágnes, Kócziné Rózsa Ildikó, Kovács-Mogyorós Zsuzsa) szorgalmas és kitartó munkája és a szülők támogatása nélkül nem érhették volna el ezeket a szép eredményeket. A világbajnokságon bemutatott produkciók továbbra is megtekinthetőek lesznek Miskolc különböző kulturális rendezvényein. Az együttes szeptemberben induló csoportjaiba szeretettel várja már óvodás kortól az új jelentkezőket.

Eredmények:

World Championship of Majorette Sport and Merry Majorette Internarional Cup Győr, Magyarország 2025.08.21-24.

· M-Pom Cadet solo – Nagy Norina 1. helyezés Világbajnok · M-Bat Cadet duo/trio – Koren Léna, Rácz Dorka 1. helyezés Világbajnok · M-Bat Cadet mini formáció – Kalayci Deniz, Koren Léna, Rácz Dorka, Szoták Noémi, Vostenák Jázmin 1. helyezés Világbajnok · M-Bat Junior solo – Vostenák Virág 1. helyezés Világbajnok · T-Bat Senior duo/trio – Balogh Viktória, Gáspár Marianna 1. helyezés Világbajnok · M-Flag Junior Team – 1. helyezés Világbajnok · T-Bat Senior Team (stage+march) – Gyémánt minősítés · M-Bat Cadet solo – Koren Léna 2. helyezés · M-2Bat Junior solo – Vostenák Virág 2. helyezés · M-Bat Junior duo/trio – Árvai Blanka, Szoták Jázmin, Vostenák Virág 2. helyezés · M-Mace Senior solo – Molnár Panka Sára 2. helyezés · M-Mace Senior duo/trio – Bajzát Anna, Molnár Panka Sára 2. helyezés · M-Flag Senior Team – 2. helyezés · M-Mix Senior Team – Ezüst minősítés · M-Bat Cadet Team Stage – 3. helyezés · M-Bat Junior Team Stage – 3. helyezés · T-Bat Senior solo – Gánóczy Kinga 3. helyezés · M-Bat Senior Team Stage – 3. helyezés · M-Bat Cadet solo – Rácz Dorka 4. helyezés · M-Bat Senior solo – Molnár Panka Sára 6. helyezés

