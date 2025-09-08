Mozgó vonatból ugorhatott ki egy gyermek Borsodban, mentőhelikopter és rendőrök érkeztek a helyszínre (képek)

Megdöbbentő jelenetsor zajlott le hétfőn délelőtt a MÁV taktaharkányi vonalán. A helyszínen szerzett információink szerint a jegyellenőrtől való félelmében és mert érvényes jegy nélkül utazott az adott szerelvényen, egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt.

A vonat nem közlekedett tovább Fotó: Takács Joci

Sejthető volt, hogy nem lesz jó vége a bliccelés miatti meggondolatlan mozdulatnak. Amennyire tudjuk, a gyermek ellátására mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

A MÁV dolgozói felé kiemelten sok atrocitás történt idén

A MÁV-csoport pénteki közleménye szerint idén már 113 alkalommal érte támadás a közfeladatot ellátó munkatársaikat, jellemzően olyan utasok részéről, akik érvényes menetjegy nélkül utaztak.