Döbbenet

2 órája

Mozgó vonatból ugorhatott ki egy gyermek Borsodban, mentőhelikopter és rendőrök érkeztek a helyszínre (képek)

Címkék#kalauz#bliccelés#Taktaharkány#baleset#vonat#MÁV

Nem mindennapi jeleneteknek lehettek szemtanúi az arra járók Borsodban. A MÁV egyik járatának ablakán ugrott ki a gyermek, mert nem volt jegye. A vonat még mozgásban volt.

Boon.hu

Megdöbbentő jelenetsor zajlott le hétfőn délelőtt a MÁV taktaharkányi vonalán. A helyszínen szerzett információink szerint a jegyellenőrtől való félelmében és mert érvényes jegy nélkül utazott az adott szerelvényen, egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt.

A vonat nem közlekedett tovább Fotó: Takács Joci

Sejthető volt, hogy nem lesz jó vége a bliccelés miatti meggondolatlan mozdulatnak. Amennyire tudjuk, a gyermek ellátására mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

 

A MÁV dolgozói felé kiemelten sok atrocitás történt idén

A MÁV-csoport pénteki közleménye szerint idén már 113 alkalommal érte támadás a közfeladatot ellátó munkatársaikat, jellemzően olyan utasok részéről, akik érvényes menetjegy nélkül utaztak.

A közlemény szerint a leggyakoribb erőszakos cselekmények közé tartoznak a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a tárgyakkal való dobálás, valamint a késsel történő támadások. Ezekkel leginkább a vasúti jegyvizsgálók találkoznak, de egyre gyakoribbak az autóbusz-vezetők elleni esetek is.

Az egyik legutóbbi eset Újfehértón történt, ahol paprika spray-vel fújták le a MÁV dolgozót, aki átmenetileg elvesztette látását.

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a (Budapest–Cegléd–Szolnok), a 70-es (Budapest–Szob), a 30a (Budapest–Székesfehérvár), a 120a (Budapest–Újszász–Szolnok) és a 40-es (Ercsi és környéke) vonalakon történt. Autóbuszos fronton 

  • Budapest, 
  • Pest vármegye, valamint 
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki. 

Ercsiben a folyamatos támadások miatt egy helyi járatot meg is kellett szüntetni.

További részletekkel frissítjük cikkünket, amennyiben válaszokat kapunk az illetékes hatóságoktól a taktaharkányi esettel kapcsolatban.

A taktaharkányi vonatbaleset helyszínén jártunk 09.08.

Fotók: Takács József

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

