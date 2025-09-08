Fontos új részletek a mozgó vonat ablakán kiugró gyermek ügyében! - A MÁV nyilatkozott a körülményekről

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A MÁV-csoport tisztázott néhány fontos részletet

Az állomáson éppen lassító, már megállni készülő szerelvény ablakán – eddig tisztázatlan okból és körülmények között – kiugrott egy fiú, aki a vasúti pálya mellé esett, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk végig a sérült mellett maradt, a vonaton tartózkodó vasútőr segítségével megkezdte a szerencsétlenül járt fiú ellátását - áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint a balesetet szenvedett gyermek 14 évnél fiatalabb, így nem állja meg a helyét az a feltevés, miszerint a fiú bliccelés gyanú miatt menekült volna a kalauz elől. Jegyvizsgáló nem szándékozott elkérni a fiú jegyét, hiszen 14 évnél fiatalabbnak látta, az ilyen korú utasaink pedig a MÁV-csoport járatain díjmentesen utazhatnak – fogalmaz a vasúttársaság.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg a Szerencsi Rendőrkapitányság bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.

A helyszínről egy 10 év körüli kisfiút súlyos fejsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatott Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

