Fontos új részletek a mozgó vonat ablakán kiugró gyermek ügyében! - A MÁV nyilatkozott a körülményekről
Taktaharkánynál történt a döbbenetes eset. A MÁV egyik személyvonatának ablakán ugrott ki a fiú. Új információt osztott meg vasúttársaság az baleset körülményeiről.
A MÁV dolgozóit megviselték a hétfői események
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délelőtt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat baleset miatt csak Taktaharkányig közlekedett. Baleset történt, aminek következtében mentőhelikopter és rendőrség is érkezett a helyszínre. A MÁV szerelvényen szolgálatot teljesítő vasútőr és a jegyvizsgáló is részt vett a szerencsétlenül járt fiatalkorú ellátásában a mentők kiérkezéséig.
A MÁV-csoport kérdésünkre néhány fontos részletet is elárult a meghökkentő balesettel kapcsolatban, többek között azt is, hogy a történtek rendkívüli módon megrázták a balesetben vétlen kollégáikat is.
Mozgó vonatból ugorhatott ki egy gyermek Borsodban, mentőhelikopter és rendőrök érkeztek a helyszínre (képek)
A MÁV-csoport tisztázott néhány fontos részletet
Az állomáson éppen lassító, már megállni készülő szerelvény ablakán – eddig tisztázatlan okból és körülmények között – kiugrott egy fiú, aki a vasúti pálya mellé esett, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk végig a sérült mellett maradt, a vonaton tartózkodó vasútőr segítségével megkezdte a szerencsétlenül járt fiú ellátását - áll a közleményben.
A tájékoztatás szerint a balesetet szenvedett gyermek 14 évnél fiatalabb, így nem állja meg a helyét az a feltevés, miszerint a fiú bliccelés gyanú miatt menekült volna a kalauz elől. Jegyvizsgáló nem szándékozott elkérni a fiú jegyét, hiszen 14 évnél fiatalabbnak látta, az ilyen korú utasaink pedig a MÁV-csoport járatain díjmentesen utazhatnak – fogalmaz a vasúttársaság.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg a Szerencsi Rendőrkapitányság bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.
A helyszínről egy 10 év körüli kisfiút súlyos fejsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatott Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
