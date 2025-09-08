szeptember 8., hétfő

Megrázó

2 órája

Fontos új részletek a mozgó vonat ablakán kiugró gyermek ügyében! - A MÁV nyilatkozott a körülményekről

Címkék#MÁV Csoport#személyvonat#fiatalkorú#Taktaharkány#baleset

Taktaharkánynál történt a döbbenetes eset. A MÁV egyik személyvonatának ablakán ugrott ki a fiú. Új információt osztott meg vasúttársaság az baleset körülményeiről.

Boon.hu
A MÁV dolgozóit megviselték a hétfői események

Fotó: Takács Joci

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délelőtt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat baleset miatt csak Taktaharkányig közlekedett. Baleset történt, aminek következtében mentőhelikopter és rendőrség is érkezett a helyszínre. A MÁV szerelvényen szolgálatot teljesítő vasútőr és a jegyvizsgáló is részt vett a szerencsétlenül járt fiatalkorú ellátásában a mentők kiérkezéséig.

MÁV
A MÁV személyvonatának ablakán kiugró fiú esete megrázta a vasúttársaság dolgozóit Fotó: Takács Joci 

A MÁV-csoport kérdésünkre néhány fontos részletet is elárult a meghökkentő balesettel kapcsolatban, többek között azt is, hogy a történtek rendkívüli módon megrázták a balesetben vétlen kollégáikat is.

A MÁV-csoport tisztázott néhány fontos részletet

Az állomáson éppen lassító, már megállni készülő szerelvény ablakán – eddig tisztázatlan okból és körülmények között – kiugrott egy fiú, aki a vasúti pálya mellé esett, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk végig a sérült mellett maradt, a vonaton tartózkodó vasútőr segítségével megkezdte a szerencsétlenül járt fiú ellátását - áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint a balesetet szenvedett gyermek 14 évnél fiatalabb, így nem állja meg a helyét az a feltevés, miszerint a fiú bliccelés gyanú miatt menekült volna a kalauz elől. Jegyvizsgáló nem szándékozott elkérni a fiú jegyét, hiszen 14 évnél fiatalabbnak látta, az ilyen korú utasaink pedig a MÁV-csoport járatain díjmentesen utazhatnak – fogalmaz a vasúttársaság.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg a Szerencsi Rendőrkapitányság bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.

A helyszínről egy 10 év körüli kisfiút súlyos fejsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatott Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

