Téglával dobtak meg egy autóbusz-vezetőt Borsodban. Egyre több támadás éri a MÁV-csoport dolgozóit

A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül.

A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszakot elitéli

Forrás: MÁV-csoport

A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.

A MÁV-csoport dolgozói elleni erőszaknak változatos formái vannak

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

Borsodi esetek is vannak

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg.