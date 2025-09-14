szeptember 14., vasárnap

Döbbenet

1 órája

Téglával dobtak meg egy autóbusz-vezetőt Borsodban. Egyre több támadás éri a MÁV-csoport dolgozóit

Címkék#vasútállomás#MÁV#Alsózsolca#csoport#menetjegy

Az idei évben már 113 alkalommal támadtak rá a MÁV-nál dolgozókra agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak. A MÁV-csoport dolgozói közfeladatot látnak el, bántalmazásuk akár börtönbüntetéssel is járhat.

Boon.hu
Téglával dobtak meg egy autóbusz-vezetőt Borsodban. Egyre több támadás éri a MÁV-csoport dolgozóit

Egyre több az agresszió a MÁV-csoport dolgozói ellen

Fotó: MW

A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül. 

MÁV-csoport
A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszakot elitéli 
Forrás: MÁV-csoport

A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.

A MÁV-csoport dolgozói elleni erőszaknak változatos formái vannak

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

Borsodi esetek is vannak

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg. 

Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt.

Szüneteltetni kellett egy helyi járatot

Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy üzemeltetett helyi járatot is kénytelenek voltak pár órán át szüneteltetni. Az idei nyáron azonban egyéb drasztikus esetek is történtek:

  • Székesfehérváron a helyi VOLÁN járat mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra
  • Gyöngyösorosziba közlekedő járat vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegette meg, amiért a MÁV kollégája nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait
  • A salgótarjáni helyi járatra két egymással dulakodó utas szállt fel. Az autóbusz-vezető távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte őt, harmadik társuk pedig ököllel támadt rá

Az Ónodról Miskolcra tartó járaton, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt. A sofőr 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.

  • A Nyugati pályaudvarról induló szerelvényen egy menetjegy nélkül utazó személy leköpte a jegyvizsgálót, késeléssel fenyegette, miközben az ajtókat rugdosta, feszegette.
  • Cegléd vasútállomáson indulás után egy utas megtagadta a menetjegye bemutatását, a jegyvizsgálót többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, leköpte és megfogta a nyakát. 
  • Maroshegy megállónál a vezető jegyvizsgálót egy menetjegy nélkül utazó utas a vezető jegyvizsgálót ököllel megütötte.
  •  Újfehértó vasútállomáson menetjegy nélkül utazó utasokat a jegyvizsgáló kizárt az utazásból. A peronon az egyik utas elkapta a jegyvizsgáló nyakát, ezt követően az utas paprika sprayvel lefújta, amitől a jegyvizsgáló rövid időn belül látását vesztette.

Ha megütöd, leülöd! -minden eszközzel védik a dolgozók és az utasok biztonságát 

A MÁV-csoport közel kétszáz – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is. Az autóbuszok nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken felül pedig az autóbusz- és vasútállomásokon is kamerarendszerek működnek, amelyeknek szintén jelentős a szerepük a felsorolt bűncselekmények felderítésében és bizonyításában.  

A MÁV-csoport több vonalon is együttműködik vasúti rendészeti szervezettel, vagyonőr vállalkozásokkal, és Rendőrhatósággal is, így a Készenléti Rendőrség tagjai is több vonalon segítik a rend fenntartását, az utazóközönség biztonságát.

 

