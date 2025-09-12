szeptember 12., péntek

2 órája

„Az igazi hatalom a testi erő” – kosárlabda pályát avattak Martinkertvárosban - képek

Címkék#boon video#Martinkertváros#Arany János Általános Iskola#sportpálya#Csöbör Katalin

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói birtokba vették az új sportpályát. Martinkertváros egy újabb színfolttal bővült.

Boon.hu
„Az igazi hatalom a testi erő” – kosárlabda pályát avattak Martinkertvárosban - képek

Nagy volt ma a gyerekek öröme Martinkertvárosban

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az avatáson részt vett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és a Miskolci Tankerületi Központ részéről dr. Tózsa-Rigóné dr. Nagy Judit. A kosárlabda pálya átadása kiemelt pillanata volt az martinkertvárosi oktatási intézmény által szervezett családi pikniknek. A gyerekek mellett így a szülők és nagyszülők is jelen voltak az eseményen, élvezhették a műsort, a bemutatókat és személyesen láthatták a kisebbek örömét.

martinkertváros
A martinkertvárosi iskola diákjai boldogan vették birtokba az új kosárlabda pályát Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A martinkertvárosi pálya megvalósítása nem volt könnyű, de megérte

Csöbör Katalin egy évvel ezelőtt egy hasonló kosárlabda pálya átadáson vett részt a DVTK stadionban, amikor a Kosárlabda Szövetség elnökének megemlítette, hogy egy ilyen sportpálya kellene Martinkertvárosba is. A terepszemlén kiderült, hogy kell egy alapépítmény, ami szintén költséges, ebben a Miskolci Tankerületi Központ nyújtott segítséget, így elkészülhetett a kívánt szerkezet. Csöbör Katalin arra is kitért, hogy az alapozás télen kezdődött, ahol a fagy és a hideg idő nem gyorsította fel a munkát, ellenkezőleg.

Végül az évzáróra készült el a pálya, a két kosárlabdapalánk pedig a közelmúltban került rá. Az országgyűlési képviselő számára fontos a sport, minden nap kell edzeni, mozogni.

Tudjátok mi a legfontosabb dolog? A testi erő. Ha mozogtok, sportoltok akkor erősek és izmosak vagytok. Az állóképességet javítani kell és ez a sportpálya ehhez tesz majd hozzá

- mondta Csöbör Katalin a gyerekekhez fordulva.

Kosárlabda pálya ünnepélyes átadása az Arany János Általános Iskolában, Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az iskola igazgatója, Klemmné Lőrincz Ildikó köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ennek a projektnek a sikeréhez. A sikeres vezető regnálása óta a martinkertvárosi oktatási intézménybe járó diákok száma megduplázódott.

