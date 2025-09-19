Újdonságok várják a futókat – Maraton, félmaraton és tour

I. Matyó Maraton

Az I. Matyó Maratonon a futás szerelmesei kipróbálhatják magukat a 2, 7, 14 és 21 kilométeres távok mellett a 42 kilométeren is. A tervezett útvonal a Kavicsos-tó útról a Sportcsarnok elől indul majd a Széchenyi út – Mátyás király út – Bogácsi út – Bogácsra vezető kerékpárúton a település határáig, majd a futók visszafordulnak, végül a Bogácsi úton, a Mátyás király úton a Zsóryig mennek, majd vissza a Kavicsosra. A 21 és 14 kilométeres távon is ez lesz az útvonal.

A futás mellett természetesen a megszokott programok is helyet kapnak a rendezvényen.

Nemcsak délelőtt, hanem délután is várják a mozogni vágyókat a szervezők. A hagyományokhoz hűen 14 órakor elindul a kerékpáros kör, emellett lehet indulni 8 kilométeres gyalogló, illetve 8 kilométeres kutyás gyalogló körön is - írja a mezokovesd.hu.

