Újdonságok várják a futókat – Maraton, félmaraton és tour

Újra a sporté lesz a főszerep Mezőkövesden. A mozogni, sportolni vágyókat maraton, félmaraton és tour várja majd.

Boon.hu

Szeptember huszadikán rendezik meg a XXI. Tour de Mezőkövesdet és a IX. Mezőkövesdi Félmaratont. A rendezvény máris egy kis újdonsággal veszi majd kezdetét.

Fotó: ÉM, Vajda János

I. Matyó Maraton

Az I. Matyó Maratonon a futás szerelmesei kipróbálhatják magukat a 2, 7, 14 és 21 kilométeres távok mellett a 42 kilométeren is. A tervezett útvonal a Kavicsos-tó útról a Sportcsarnok elől indul majd a Széchenyi út – Mátyás király út – Bogácsi út – Bogácsra vezető kerékpárúton a település határáig, majd a futók visszafordulnak, végül a Bogácsi úton, a Mátyás király úton a Zsóryig mennek, majd vissza a Kavicsosra. A 21 és 14 kilométeres távon is ez lesz az útvonal.

A futás mellett természetesen a megszokott programok is helyet kapnak a rendezvényen.

Nemcsak délelőtt, hanem délután is várják a mozogni vágyókat a szervezők. A hagyományokhoz hűen 14 órakor elindul a kerékpáros kör, emellett lehet indulni 8 kilométeres gyalogló, illetve 8 kilométeres kutyás gyalogló körön is - írja a mezokovesd.hu.

