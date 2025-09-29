Rejtélyes üzenetet hagytak egy miskolci szobornál – részletek a cikkben

Miskolc belvárosában, a Szinva partján áll Mancs, a világhírű mentőkutya bronzszobra. A Spider Mentőcsoport legendás négylábú tagja 1999-ben Törökországban, az izmiti földrengés romjai alatt talált rá egy kislányra, majd évekig segített katasztrófák helyszínein szerte a világban. A róla elnevezett szobor mára nemcsak emlékhely, hanem találkozási pont és egyfajta szimbolikus zarándokhely is lett.

Nem mindennapi levelet találtak Miskolc belvárosában, Mancs szobránál

Forrás: Facebook/Lehoczki László

A Spider új generációja talált a levélre Mancs szobránál

A Spider Mentőcsoport a minap a Mancs szoborhoz érkezett, ahol egy levelet találtak. A történetet maga Lehoczki-Spider László, Mancs kiképzője és a mentőcsoport vezetője osztotta meg közösségi oldalán.

A jövő generációja ma tiszteletét tette Mancs szobránál.🥰🐶Niki egy levelet talált a szobornál Mancsnak címezve. (Utolsó 2 kép). Kedves Anna! Nem tudtuk könnyek nélkül elolvasni. Nagyon szép levél. Kedves tőled,hogy írtál Mancsnak,és biztos vagyok benne, hogy odafentről a menyországból hangos ugatással és boldog farokcsóválással köszöni meg neked ezeket a gyönyörű sorokat.❤️🥰Nagy-nagy ölelést küldök neked.☺️🤗Tisztelettel és szeretettel: Lehoczki-Spider László

Üzenet a jövő generációjától

A levél szerzője egy mindössze ötéves kislány, Anna. Az édesanyjának diktálta a sorokat, de saját kezűleg díszítette Mancs őrjáratos matricákkal. A borítékon csak ennyit volt: Levél Mancsnak – Anna.

Kedves Mancs! Engem Annának hívnak, 5 éves vagyok. Nagyon szeretem a kutyusokat, és Te vagy a kedvencem. Láttam a rólad szóló filmet. Szeretnélek megölelni téged, ha le tudsz jönni a mennyországból. Megsimogatnálak és megölelnélek. Te vagy a legnagyobb hősöm.Szeretlek Mancs. Ezt a levelet elviszem a szobrodhoz és remélem elolvasod majd. Megyek és megsimogatom a szobrodat. Szeretettel: Nagy Anna Sára Sok-sok ölelés! Ui.: A levelet az anyukám keze írta, de én díszítettem.

A kis Anna levele pillanatok alatt meghatotta a Spider Mentőcsapat tagjait. A kommentelők többsége arról írt, hogy Mancs öröksége tovább él, amit mi sem bizonyít jobban, mint a bejegyzés alatti rengeteg emlék a hős négylábúról.

