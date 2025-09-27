2 órája
Aki látja, nem felejti el - ha bejut a házadba, garantáltan a frász jön rád!
Ebben az időszakban bukkannak fel hazánkban, testméretük akár 20-25 milliméteres is lehet. Szeptemberben könnyen előfordulhat, hogy az élő „mamahotel” a ház körül, kertjeinkben, pincéinkben, vízóraaknákban jelenik meg, nem kis riadalmat okozva.
Itt is élhetnek...
Fotó: GE
A mamahotel gúnyos kifejezés arra a napjainkban egyre jellemzőbb jelenségre utal, hogy számos fiatal sokkal később hagyja el a szülői házat, mint régebben.
Ebben az esetben a kifejezést csak átvitt értelemben használhatjuk, ugyanis a nőstény farkaspókoknál is ez a helyzet, de ők a közel száz kicsinyüket a hátukon hordják. Ezzel csak az a probléma, hogy a lakásunkban is összefuthatunk a pókkal és bizony a számtalan kicsivel is. A farkaspókok híresen jó anyák, pókselyemmel burkolt petecsomóikat mindenhová magukkal cipelik. A kis pókok kikelés után is jó ideig maradnak még a nőstény utótestén és együtt közlekednek mindenhová. A lepottyanókat selyemszál segíti abban, hogy visszataláljanak a biztonságos helyükre, a mamájukra.
Mit érdemes tudni a „mamahotel” lakóiról?
Általában farkaspókként emlegetjük, a hivatalosan réti farkaspóknak nevezett fajt. Ezek az érdekes lényekkel, nyár vége-ősz eleje felé nagyobb eséllyel találkozhatunk.
Elsősorban meleg, száraz területek lakója, így előszeretettel tanyázik például füves pusztákon. Egész Európában megtalálható, de egészen Észak-Afrikáig és Közép-Ázsiáig elterjedt. A kertek, parkok, sőt, még az otthonunk sem idegen terep számára.
Kell félnünk tőlük?
Egy nagyon jó hír, hogy a házakba nem olyan gyakran masírozik be. A példányok, akik mégis ezt megteszik általában ivarérett hímek, amelyek nőstényeket keresnek, vagy épp élelem után kutató nőstények, kispókokkal a hátukon. Azt érdemes tudnunk, hogy minden pók megmarhatja az embert. Ez az állat természetes reakciójuk az észlelt veszélyre. Egyes pókok azonban mérgüktől függően nagyobb veszélyt jelentenek, mint mások. A réti farkaspók csípése legfeljebb bőrpírt, viszketést és duzzanatot okozhat, de a fájdalom nem tartós, nincs tőle komoly félnivalónk.
