Aki látja, nem felejti el - ha bejut a házadba, garantáltan a frász jön rád!

A mamahotel gúnyos kifejezés arra a napjainkban egyre jellemzőbb jelenségre utal, hogy számos fiatal sokkal később hagyja el a szülői házat, mint régebben.

A nőstény farkaspók egy élő mamahotel a kicsinyei számára

Ebben az esetben a kifejezést csak átvitt értelemben használhatjuk, ugyanis a nőstény farkaspókoknál is ez a helyzet, de ők a közel száz kicsinyüket a hátukon hordják. Ezzel csak az a probléma, hogy a lakásunkban is összefuthatunk a pókkal és bizony a számtalan kicsivel is. A farkaspókok híresen jó anyák, pókselyemmel burkolt petecsomóikat mindenhová magukkal cipelik. A kis pókok kikelés után is jó ideig maradnak még a nőstény utótestén és együtt közlekednek mindenhová. A lepottyanókat selyemszál segíti abban, hogy visszataláljanak a biztonságos helyükre, a mamájukra.

Mit érdemes tudni a „mamahotel” lakóiról?

Általában farkaspókként emlegetjük, a hivatalosan réti farkaspóknak nevezett fajt. Ezek az érdekes lényekkel, nyár vége-ősz eleje felé nagyobb eséllyel találkozhatunk.

Elsősorban meleg, száraz területek lakója, így előszeretettel tanyázik például füves pusztákon. Egész Európában megtalálható, de egészen Észak-Afrikáig és Közép-Ázsiáig elterjedt. A kertek, parkok, sőt, még az otthonunk sem idegen terep számára.