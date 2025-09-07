42 perce
Újabb sztár érkezik Mályi víziszínpadjára
A nemrégiben átadott víziszínpadon máris több neves színművész és énekes lépett fel óriási sikerrel. A Mályi plázs több lesz, mint egy hagyományos strand. Vasárnap érkezik Szulák Andrea a Szakíts, ha tudsz – Szeretni bolondulásig vidám zenés terápiával.
A Mályi víziszínpad előadásai egyre népszerűbbek
Fotó: Vajda János
A Rádió M Mályi Plázs évek óta folyamatosan színvonalas műsorokkal, estekkel várja a közönséget, így aki vasárnap kilátogat a tópartra, biztosan számíthat egy kellemes, szórakoztató estére.
Garancia erre a fellépők tehetsége. Szulák Andrea ezúttal terapeutaként jelenik meg a színpadon és egyebek közt olyan ismert dallamokkal meséli el a párkapcsolati dilemmákat, mint az Apostol: Nincs szerencsém vagy Kovács Kati: Most kéne abbahagyni, valamint Zalatnay Sarolta: Nem vagyok én apáca című dalai, de a sorban ott van Máté Péter, a Bonbon együttes, Szécsi Pál, Karádi Katalin és Somló Tamás vagy Mikes Éva is.
A Mályi víziszínpad egyre népszerűbb
A darab a párkapcsolatokban felmerülő dilemmákat dolgozza fel, aminek kapcsán a pár – jelen esetben az életben is egy párt alkotó Szőlőskei Tímea és Vadász Gábor – terapeutához fordulnak. Ezt a folyamatot láthatjuk természetesen humorral, iróniával és sok-sok érzelemmel és számos ismert slágerrel. Az előadás vasárnap 19 órakor kezdődik Mályiban, a Rádió M Mályi Plázs víziszínpadán.
Ősszel is folytatódnak a programok
Ráadásul a parkolás miatt sem kell törni a fejét senkinek, nyugodtan parkolhatnak a település központjában, mert a Mályi’nGo kisvonat ingyenesen szállítja a nézőket a plázshoz és vissza. Érdemes ősszel is követni a plázs közösségi média oldalát, mert bár a nyár lassan búcsúzik, a tópartnak és Mályinak még lesznek rendezvényei, ahova érdemes kilátogatni.
Kavalkáddal robban be az augusztus Borsodba: vásár, fesztivál, veterán autók, minden lesz a hétvégén!
Valami egészen szokatlan történt Miskolc főutcáján - fotókkal, videóval
Őszi Népművészeti Sokadalom: Kisgyőr több mint negyven éve ünnepel - fotók, videó