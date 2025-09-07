Újabb sztár érkezik Mályi víziszínpadjára

A Rádió M Mályi Plázs évek óta folyamatosan színvonalas műsorokkal, estekkel várja a közönséget, így aki vasárnap kilátogat a tópartra, biztosan számíthat egy kellemes, szórakoztató estére.

Szolnoki Péter és Cselepák Balázs a Mályi víziszínpad megnyitóján.

Fotó: Vajda János

Garancia erre a fellépők tehetsége. Szulák Andrea ezúttal terapeutaként jelenik meg a színpadon és egyebek közt olyan ismert dallamokkal meséli el a párkapcsolati dilemmákat, mint az Apostol: Nincs szerencsém vagy Kovács Kati: Most kéne abbahagyni, valamint Zalatnay Sarolta: Nem vagyok én apáca című dalai, de a sorban ott van Máté Péter, a Bonbon együttes, Szécsi Pál, Karádi Katalin és Somló Tamás vagy Mikes Éva is.

A Mályi víziszínpad egyre népszerűbb

A darab a párkapcsolatokban felmerülő dilemmákat dolgozza fel, aminek kapcsán a pár – jelen esetben az életben is egy párt alkotó Szőlőskei Tímea és Vadász Gábor – terapeutához fordulnak. Ezt a folyamatot láthatjuk természetesen humorral, iróniával és sok-sok érzelemmel és számos ismert slágerrel. Az előadás vasárnap 19 órakor kezdődik Mályiban, a Rádió M Mályi Plázs víziszínpadán.