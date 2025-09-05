szeptember 5., péntek

Időben jött segítség

2 órája

Ez a csodálatos állat vállsérüléssel került Mályiba

Sokféle állatot gyógyítottak már. A Mályi Madármentő Állomás nem válogat, ha arról van szó, hogy segítsen egy kiszolgáltatott állatnak. Most sincs másként.

Boon.hu
Ez a csodálatos állat vállsérüléssel került Mályiba

Különleges ápoltja van a Mályi Madármentőknek

Fotó: Zsolnai Péter

A beszámoló szerint az egyik legcsodálatosabb éjszakai ragadozó, egy uhu került a szakemberekhez. A Mályi Madármentő Állomás közösségi oldalán számolt be a hírről, miszerint vállsérüléssel került hozzájuk a madár, de aggodalomra nincs ok, mert a sérüléséhez képest egészen jól érzi magát. A csapat bízik abban, hogy hamar felgyógyul és szabadon tudják majd engedni őt is, korábbi bajtársaihoz hasonlóan.

Mályi Madármentő Állomás
Uhu sérülése után újra szabadon vadászhat a Mályi Madármentő Állomásnak hála Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

A Mályi Madármentő Állomás sokféle állatnak mentőangyala

Mint arról a boon.hu korábban beszámolt, a madarakon kívül például vidrákat is ment a mályi állomás. Volt amelyiket sikerült meggyógyítani, több vidrakölyök is kikerült innen gyógyultan, hogy aztán a Petesmalmi Vidraparkban folytassa kalandos életét. Sajnos arra is akadt példa, hogy a Mályi Madármentő Állomás szakembereinek minden igyekezete ellenére elpusztult egy kis vidra, aki már a mentés idején nagyon rossz bőrben volt, súlyos állapotban került a segítő kezek közé.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

