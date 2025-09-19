Videón, ahogy tömegesen engedik szabadon az állatokat Borsodban!

A Mályi Madármentő Állomás legújabb akciója igazi ünnep volt az állatbarátok és a helyi közösség számára. A felvételeken jól látszik, ahogy a gyógyult állatok vidáman vetik bele magukat a természetbe, és újra élvezhetik a szabadságot. A többszörös szabadon engedés Borsodban példát mutat és rávilágít a természetvédelem és az állatmentés fontosságára.

A kuvik szerencsés, visszamehet a természetbe felépülése után Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

Az egyik legkülönlegesebb történet egy nagy pelekölyökről szól, aki korábban megszeppent volt, és hosszú időn át a Mályi Madármentő Állomás gondozásában nőtt fel. Most azonban teljesen egészségesen térhetett vissza a természetbe. A gondozók megható szavakkal búcsúztatták:

Ég veled, pele gyerek, szép életet kívánunk neked is.

Inspiráló pillanatokban bővelkedik a szervezet

Nemcsak a pele, hanem az utolsó három kuvik is visszanyerte szabadságát. A kuvikok és a többi rehabilitált állat története rávilágít arra, hogy a sérült vagy beteg állatok gondozása, majd a természetbe való visszavezetése milyen fontos szerepet játszik az ökoszisztéma egészségének megőrzésében.