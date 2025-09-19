3 órája
Videón, ahogy tömegesen engedik szabadon az állatokat Borsodban!
Borsod egyik kis községében különleges pillanatnak lehettek tanúi a helyiek. A Mályi Madármentő állomás tömegesen engedte szabadon a gyógyult állatokat, akik a rehabilitáció időszaka után térhettek vissza a természetbe.
A szerencsés kuvik is azok közé az állatok közé tartozik, akik gyógyultan térhetnek vissza a természetbe
Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás
A Mályi Madármentő Állomás legújabb akciója igazi ünnep volt az állatbarátok és a helyi közösség számára. A felvételeken jól látszik, ahogy a gyógyult állatok vidáman vetik bele magukat a természetbe, és újra élvezhetik a szabadságot. A többszörös szabadon engedés Borsodban példát mutat és rávilágít a természetvédelem és az állatmentés fontosságára.
Az egyik legkülönlegesebb történet egy nagy pelekölyökről szól, aki korábban megszeppent volt, és hosszú időn át a Mályi Madármentő Állomás gondozásában nőtt fel. Most azonban teljesen egészségesen térhetett vissza a természetbe. A gondozók megható szavakkal búcsúztatták:
Ég veled, pele gyerek, szép életet kívánunk neked is.
Inspiráló pillanatokban bővelkedik a szervezet
Nemcsak a pele, hanem az utolsó három kuvik is visszanyerte szabadságát. A kuvikok és a többi rehabilitált állat története rávilágít arra, hogy a sérült vagy beteg állatok gondozása, majd a természetbe való visszavezetése milyen fontos szerepet játszik az ökoszisztéma egészségének megőrzésében.
„Zozi 2 perc alatt mutatta meg, amire mi, emberek néha képtelenek vagyunk” – otthonra lelt a kis mentett vidrakölyök
A Mályi Madármentő Állomás a közelmúltban vidrakölyköket is talpra állított
Mint ahogy a boon.hu arról korábban beszámolt, megható állatmentés történt a nyáron Tiszatarjánban. Egy legyengült, magányos vidrakölyök szorult segítségre. Az eset már napokkal ezelőtt kezdődött, amikor riadt állatról érkeztek bejelentések egy helyi kertből. Később a testvérét is megtalálták, akit rettenetes állapotban mentett ki a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ugyancsak Tiszatarján településről. A Mályi Madármentő Állomás központjába kerültek mindketten, de az egyik testvér, aki egy nappal hamarabb került elő, jobb állapotban volt. Hogy mi történt ezután, azt korábbi írásunkban elolvashatja.
Iszonyatosan cuki dolgot művel az életben maradt vidrakölyök Mályiban
A tömeges szabadon engedés Borsodban nemcsak megható, hanem inspiráló is. A Mályi Madármentő Állomás folyamatosan várja az önkéntesek és az adományozók segítségét, hogy továbbra is támogathassák a sérült állatok gyógyulását és visszaengedését a természetbe. Az állatmentés sikere mindenki számára reményt ad: minden rehabilitált állat, amely visszatérhet a természetbe, a gondoskodás és a természet iránti felelősségvállalás eredménye.
A gyógyult állatok visszaengedése a természetbe Borsodban nemcsak a helyi közösséget örvendeztette meg, hanem minden állatbarát számára példát mutat arról, hogy a törődés, a kitartó munka és az állatmentés valódi változást hozhat.
