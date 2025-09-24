Ez a felelőtlenség akár az életébe is kerülhetett volna! Pillanatokon múlt a tragédia

A Mályi Madármentő Állomás legfrissebb esete újra bebizonyította, mennyi életet követelhet a felelőtlenség.

Forrás: MW

A héten egy apró kuvik került a Mályi Madármentő Állomás gondozásába. A megtaláló arra lett figyelmes, hogy valami vergődik egy oszlopon – a madár lábát és tollait horgászdamil és horog szorította össze. A teljesen kimerült bagoly csak hosszú percekig tartó damilbontás után szabadult meg a szerelék fogságából.

A Mályi Madármentő Állomás megint életet mentett