szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalmas

37 perce

Ez a felelőtlenség akár az életébe is kerülhetett volna! Pillanatokon múlt a tragédia

Címkék#Mályi Madármentő Állomás#Sátoraljaújhely#vizsgálat#Miskolci Rendőrkapitányság

Az állatokhoz való felelőtlen közeledés, akár az állat, de esetenként az ember életét is kiolthatja. A Mályi Madármentő Állomás legfrissebb esete jó példa erre.

Boon.hu
Ez a felelőtlenség akár az életébe is kerülhetett volna! Pillanatokon múlt a tragédia

Egyre gyakrabban bukkan fel medve akár lakott területek közelében. A fotó a Bükki Nemzeti Park területén készült, a kép illusztráció.

Forrás: BNPI

A Mályi Madármentő Állomás legfrissebb esete újra bebizonyította, mennyi életet követelhet a felelőtlenség. 

Mályi Madármentő Állomás
A héten egy apró kuvik került a Mályi Madármentő Állomás gondozásába.
Forrás: MW

A héten egy apró kuvik került a Mályi Madármentő Állomás gondozásába. A megtaláló arra lett figyelmes, hogy valami vergődik egy oszlopon – a madár lábát és tollait horgászdamil és horog szorította össze. A teljesen kimerült bagoly csak hosszú percekig tartó damilbontás után szabadult meg a szerelék fogságából.

A Mályi Madármentő Állomás megint életet mentett

A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy 32 éves nő ügyében segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt. A balesetet előidéző nő nem állt meg a helyszínen, és nem nyújtott segítséget. Később elmondta, hogy ijedtségből és pánikból hajtott tovább, de rövid időn belül telefonon jelentkezett a rendőrségen, ahol később gyanúsítottként hallgatták ki.

Medveészlelést jelentettek a perecesi lakók, de hogy mit kell tenni, azt most a szakértőtől kérdeztük meg. Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke és a Veresegyházi Medveotthon állatkoordinátora szakértőként elmondta a véleményét. Érdemes megfogadni.

Az útfelújítási programok folytatódnak, ez összesítve az idei évvel együtt 2026 nyaráig 92 km úthálózat felújítását jelenti, mintegy 18 milliárd forint értékben. Ennek jegyében szeptember 23-án, kedden átadták a 3719-es számú Sátoraljaújhely – Hollóháza – Kéked összekötő út 0+000 – 5+900 km szelvények közötti szakasz munkaterületét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu