Ez a felelőtlenség akár az életébe is kerülhetett volna! Pillanatokon múlt a tragédia
Az állatokhoz való felelőtlen közeledés, akár az állat, de esetenként az ember életét is kiolthatja. A Mályi Madármentő Állomás legfrissebb esete jó példa erre.
A Mályi Madármentő Állomás legfrissebb esete újra bebizonyította, mennyi életet követelhet a felelőtlenség.
A héten egy apró kuvik került a Mályi Madármentő Állomás gondozásába. A megtaláló arra lett figyelmes, hogy valami vergődik egy oszlopon – a madár lábát és tollait horgászdamil és horog szorította össze. A teljesen kimerült bagoly csak hosszú percekig tartó damilbontás után szabadult meg a szerelék fogságából.
A Mályi Madármentő Állomás megint életet mentett
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy 32 éves nő ügyében segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt. A balesetet előidéző nő nem állt meg a helyszínen, és nem nyújtott segítséget. Később elmondta, hogy ijedtségből és pánikból hajtott tovább, de rövid időn belül telefonon jelentkezett a rendőrségen, ahol később gyanúsítottként hallgatták ki.
Medveészlelést jelentettek a perecesi lakók, de hogy mit kell tenni, azt most a szakértőtől kérdeztük meg. Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke és a Veresegyházi Medveotthon állatkoordinátora szakértőként elmondta a véleményét. Érdemes megfogadni.
Az útfelújítási programok folytatódnak, ez összesítve az idei évvel együtt 2026 nyaráig 92 km úthálózat felújítását jelenti, mintegy 18 milliárd forint értékben. Ennek jegyében szeptember 23-án, kedden átadták a 3719-es számú Sátoraljaújhely – Hollóháza – Kéked összekötő út 0+000 – 5+900 km szelvények közötti szakasz munkaterületét.