„Hal helyett halál”: elképesztő helyen okozott tragédiát a borsodi pecás cucca

A héten egy apró kuvik került a Mályi Madármentő Állomás gondozásába. A megtaláló arra lett figyelmes, hogy valami vergődik egy oszlopon – a madár lábát és tollait horgászdamil és horog szorította össze. A teljesen kimerült bagoly csak hosszú percekig tartó damilbontás után szabadult meg a szerelék fogságából. Szerencséjére időben rátaláltak, sebellátás után most már jobban van.

A Mályi Madármentő Állomás asztalán gyakori, hogy horgászdamil vagy horog okozta sérüléseket látnak el madaraknál Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

A Mályi Madármentő Állomás szerint ez nem egyedi eset

A madármentők szerint ez nem ritka történet. Egyre több madár – baglyok, gémek, hattyúk – akad fenn fákon lógó damilokon, beszakadt pecás felszereléseken. Sok közülük nem ilyen szerencsés, és a vergődés, éhezés vagy a horog okozta sérülés végzetes számukra.

Miért ennyire veszélyes a horgászdamil?