„Hal helyett halál”: elképesztő helyen okozott tragédiát a borsodi pecás cucca
Egyetlen elhagyott horgászdamil is halálos csapda lehet a madarak és más állatok számára. A Mályi Madármentő Állomás legfrissebb esete újra bebizonyította, mennyi életet követelhet a felelőtlenség.
Hogy kerül fákra, oszlopokra a damil? A Mályi Madármentő Állomás figyelmezteti a felelőtlen pecásokat
Forrás: MW
A héten egy apró kuvik került a Mályi Madármentő Állomás gondozásába. A megtaláló arra lett figyelmes, hogy valami vergődik egy oszlopon – a madár lábát és tollait horgászdamil és horog szorította össze. A teljesen kimerült bagoly csak hosszú percekig tartó damilbontás után szabadult meg a szerelék fogságából. Szerencséjére időben rátaláltak, sebellátás után most már jobban van.
A Mályi Madármentő Állomás szerint ez nem egyedi eset
A madármentők szerint ez nem ritka történet. Egyre több madár – baglyok, gémek, hattyúk – akad fenn fákon lógó damilokon, beszakadt pecás felszereléseken. Sok közülük nem ilyen szerencsés, és a vergődés, éhezés vagy a horog okozta sérülés végzetes számukra.
Miért ennyire veszélyes a horgászdamil?
- Láthatatlan csapda: a vékony műanyag szálat nehéz észrevenni, könnyen belegabalyodnak a szárnyasok.
- Hosszú lebomlási idő: a damil évtizedek alatt sem bomlik le, így folyamatos veszélyt jelent.
- Sérülést, halált okoz: a madarak nem tudnak kiszabadulni, a horog felsérti a bőrüket, a szoros damil elvágja a keringést.
Videón, ahogy tömegesen engedik szabadon az állatokat Borsodban!
Mit tehetnek a horgászok?
A Mályi Madármentő Állomás kérése egyszerű: ha a szerelék fára akad, vágjuk le és vigyük magunkkal. Egyetlen mozdulattal életeket lehet menteni.
A természet védelme nem csupán a szakemberek feladata. Minden horgásznak, kirándulónak és természetjárónak felelőssége van abban, hogy ne hagyjon maga után olyan eszközt, ami állatok pusztulását okozhatja. Egy szál damil számunkra semmiségnek tűnik – a vadon élő állatoknak viszont élet és halál között jelentheti a különbséget.
