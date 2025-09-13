A Szinva patakban ’ördögi’ lény munkálkodik – majdnem sikerült elkapni!

Egyre több helyen bukkannak fel a hazai vizekben az ékszerteknős, ami nem jó hír. Idegenhonos, invazív fajról van ugyanis szó és megjelenésükkel, szaporodásukkal teljesen kiszorítják élőhelyükről az egyetlen őshonos fajukat, a mocsári teknőst. Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője és a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke beszélt az aggasztó tendenciáról, ami nem csak a Szinva patakban figyelhető meg.

Lehoczky Krisztián súlyos problémának látja a szabadon engedett ékszerteknősök jelenlétét a Szinvában és máshol is Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

A Mályi-tó is tele van ékszerteknősökkel a Mályi Madármentő Állomás szerint

Nagy problémáról van szó, mert az idegenhonos fajnak ugyanaz az élőhelye, a fészekrakó területe és a tápláléka, mint a mocsári teknősnek, ezzel szemben van néhány előnye:

kicsit nagyobb,

kicsit agresszívebb,

kicsit gyorsabb, mint a hazai.

A természet törvényi szerint pedig ez azt jelenti, hogy az ékszerteknős kerekedik felül az élelemért, az élőhelyért való küzdelemhez, ez pedig hosszútávon a mocsári teknős kihalásához vezethet. Ezért ment személyesen a helyszínre, amikor valaki jelentette az ékszerteknős észlelését a Szinvában, az Arany Corvin Üzletház közelében, mert ha kell egyesével is, de be kell gyűjteni az idegenhonos fajokat élővizeinkből azért, hogy az őshonos faj fennmaradhasson. A mostani küldetés sajnos nem sikerült. Már majdnem megvolt, de végül sikerült kiszabadulnia a hálóból és már nem lehet nyomon követni a patakban.