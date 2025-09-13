szeptember 13., szombat

Kornél névnap

20°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A pusztító

2 órája

A Szinva patakban ’ördögi’ lény munkálkodik – majdnem sikerült elkapni!

Címkék#Mályi Madármentő Állomás#ékszerteknős#Szinva patak#Lehoczky Krisztián

Legutóbb az Arany Corvin Üzletház melletti híd magasságában látták. Elfogására érkezett a Mályi Madármentő Állomás szakembere, de meglógott a gyors állat.

Boon.hu

Egyre több helyen bukkannak fel a hazai vizekben az ékszerteknős, ami nem jó hír. Idegenhonos, invazív fajról van ugyanis szó és megjelenésükkel, szaporodásukkal teljesen kiszorítják élőhelyükről az egyetlen őshonos fajukat, a mocsári teknőst. Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője és a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke beszélt az aggasztó tendenciáról, ami nem csak a Szinva patakban figyelhető meg.

mályi madármentő állomás
Lehoczky Krisztián súlyos problémának látja a szabadon engedett ékszerteknősök jelenlétét a Szinvában és máshol is Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

A Mályi-tó is tele van ékszerteknősökkel a Mályi Madármentő Állomás szerint

Nagy problémáról van szó, mert az idegenhonos fajnak ugyanaz az élőhelye, a fészekrakó területe és a tápláléka, mint a mocsári teknősnek, ezzel szemben van néhány előnye:

  • kicsit nagyobb,
  • kicsit agresszívebb,
  • kicsit gyorsabb, mint a hazai.

A természet törvényi szerint pedig ez azt jelenti, hogy az ékszerteknős kerekedik felül az élelemért, az élőhelyért való küzdelemhez, ez pedig hosszútávon a mocsári teknős kihalásához vezethet. Ezért ment személyesen a helyszínre, amikor valaki jelentette az ékszerteknős észlelését a Szinvában, az Arany Corvin Üzletház közelében, mert ha kell egyesével is, de be kell gyűjteni az idegenhonos fajokat élővizeinkből azért, hogy az őshonos faj fennmaradhasson. A mostani küldetés sajnos nem sikerült. Már majdnem megvolt, de végül sikerült kiszabadulnia a hálóból és már nem lehet nyomon követni a patakban.

Lehoczky Krisztián rendkívül aggasztónak nevezi a jelenséget, hogy a megunt ékszerteknősöket valakik a természetes vizeinkben engednek szabadon. Azért a többesszám, mert sajnos nem egyedi esetről van szó. A Mályi-tóban becsléseik szerint 15-20 ilyen állat lehet, de észlelték már a Tiszában is és más folyókban is a jelenlétüket.

Magyarországon betiltották az ékszerteknősök árusítását

Kereskedelmi forgalomban már nem található belőlük, ezzel is védve a hazai fajt. A szakértő és természettudatos állattartás meghonosodása Magyarországon, így Borsodban is sürgető kérdés.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint fontos hangsúlyozni, hogy a „szabadon-engedés” semmilyen zárt térhez szokott egyednek nem jó és amellett, hogy a nélkülözéstől ezek az állatok is hasonló szenvedéseket élnek át, mint melegvérű társaik, némelyikük súlyos veszélyt is jelenthet a hazai ökoszisztémára. Ezért bármely szabadon talált, nem őshonos kétéltű- vagy hüllőfaj esetében a legfőbb szempont, hogy minél előbb eltávolítsuk a természetből.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu