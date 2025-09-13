2 órája
A Szinva patakban ’ördögi’ lény munkálkodik – majdnem sikerült elkapni!
Legutóbb az Arany Corvin Üzletház melletti híd magasságában látták. Elfogására érkezett a Mályi Madármentő Állomás szakembere, de meglógott a gyors állat.
Egyre több helyen bukkannak fel a hazai vizekben az ékszerteknős, ami nem jó hír. Idegenhonos, invazív fajról van ugyanis szó és megjelenésükkel, szaporodásukkal teljesen kiszorítják élőhelyükről az egyetlen őshonos fajukat, a mocsári teknőst. Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője és a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke beszélt az aggasztó tendenciáról, ami nem csak a Szinva patakban figyelhető meg.
A Mályi-tó is tele van ékszerteknősökkel a Mályi Madármentő Állomás szerint
Nagy problémáról van szó, mert az idegenhonos fajnak ugyanaz az élőhelye, a fészekrakó területe és a tápláléka, mint a mocsári teknősnek, ezzel szemben van néhány előnye:
- kicsit nagyobb,
- kicsit agresszívebb,
- kicsit gyorsabb, mint a hazai.
A természet törvényi szerint pedig ez azt jelenti, hogy az ékszerteknős kerekedik felül az élelemért, az élőhelyért való küzdelemhez, ez pedig hosszútávon a mocsári teknős kihalásához vezethet. Ezért ment személyesen a helyszínre, amikor valaki jelentette az ékszerteknős észlelését a Szinvában, az Arany Corvin Üzletház közelében, mert ha kell egyesével is, de be kell gyűjteni az idegenhonos fajokat élővizeinkből azért, hogy az őshonos faj fennmaradhasson. A mostani küldetés sajnos nem sikerült. Már majdnem megvolt, de végül sikerült kiszabadulnia a hálóból és már nem lehet nyomon követni a patakban.
Lehoczky Krisztián rendkívül aggasztónak nevezi a jelenséget, hogy a megunt ékszerteknősöket valakik a természetes vizeinkben engednek szabadon. Azért a többesszám, mert sajnos nem egyedi esetről van szó. A Mályi-tóban becsléseik szerint 15-20 ilyen állat lehet, de észlelték már a Tiszában is és más folyókban is a jelenlétüket.
Magyarországon betiltották az ékszerteknősök árusítását
Kereskedelmi forgalomban már nem található belőlük, ezzel is védve a hazai fajt. A szakértő és természettudatos állattartás meghonosodása Magyarországon, így Borsodban is sürgető kérdés.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint fontos hangsúlyozni, hogy a „szabadon-engedés” semmilyen zárt térhez szokott egyednek nem jó és amellett, hogy a nélkülözéstől ezek az állatok is hasonló szenvedéseket élnek át, mint melegvérű társaik, némelyikük súlyos veszélyt is jelenthet a hazai ökoszisztémára. Ezért bármely szabadon talált, nem őshonos kétéltű- vagy hüllőfaj esetében a legfőbb szempont, hogy minél előbb eltávolítsuk a természetből.
