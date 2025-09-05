Itt a bizonyíték! Miskolcról utaztatták az aktivistákat Magyar Péter országjárására

Nem helyiek huhogtak Mezőcsáton a polgármester felszólalása alatt, ezt Bajusz Gábor, miskolci önkormányzati képviselő is hitelt érdemlően bemutatta a közösségi oldalán. Ahogy arról beszámoltunk már, Magyar Péter Mezőcsáton alaposan megkapta a magáét Siposné Horváth Anitától, a város polgármesterértől, aki számon kérte rajta, hogy lekezelően beszél a városról és a végbement fejlesztésekről.

Az árulkodó bejegyzés Juhász Roland Tisza-szimpatizáns oldalán. Magyar Péter borsodi fórumaira Miskolcról utaztatták az aktivistákat

Forrás: Facebook

A felszólalás közben Magyar Péter folyamatosan próbálta kizökkenteni a polgármestert, azt állítva, hogy a helyiek kinevették őt. Néhányan valóban huhogtak, de Siposné Horváth Anita azt válaszolta, azok nem helyiek, hanem Magyar Péter emberei. Ez most bizonyossá is vált, ugyanis az egyik miskolci aktivista a saját oldalán ismerte el, erre Bajusz Gábor is felhívta a figyelmet.

Magyar Pétert az aktivistája buktatta le

„Bár Magyar Péter azt állítja, hogy az általuk szervezett fórumokon helyiek vesznek részt, most ezt az állítást az egyik aktivistája cáfolta. Ugyanis eldicsekedett azzal, hogy Miskolcról szállítják a vármegye több pontjára résztvevőket. Egyvalami biztos: a Tisza Párt működése bohózatba illő…” - mondja Bajusz Gábor a videójában.

A miskolci Juhász Roland néhány hónapja jelent meg a közösségi oldalon, mint politikával foglalkozó aktivista. Saját bevallás szerint sokáig távol maradt a politikától, de ma már hiszi, hogy tenni kell a változásért. Közösségi oldaláról már korábban is kiderült, hogy a Tisza szimpatizánsa, most bejegyzésében is elismerte ezt is és az utaztatást is.

Árulkodó bejegyzés

Találkozók Mezőkövesden, Sajószentpéteren és Kazincbarcikán is – 80 nap alatt Magyarország körül. Tegnap Mezőkövesden, ma este pedig Sajószentpéteren és Kazincbarcikán találkoztunk Magyar Péterrel, ahova miskolci Tisza-sziget tagok is elkísértek. Jó hangulat, sok lelkes arc, egy közös érzés: változást akarunk, és ki is állunk érte!

- írta a közösségi oldalán Juhász.