„A kormány olyanokkal szemben is úremberként viselkedik, akikkel szemben nem kellene”
Különleges vendége volt szerkesztőségünknek. Zoltay Zsolt azért érkezett, hogy személyesen mondja el véleményét a Tisza-adó terve és Magyar Péter kapcsán.
A Tisza-adó terve, a progresszív szja-rendszer visszavezetésének elképzelése sok borsodit meghökkentett, sőt megrémített. Az általunk korábban megkérdezett emberek közül többen féltik a családjukat és saját magukat is attól, hogy jövedelmük drasztikus csökkenésével kell számolniuk, ha Magyar Péter pártja hatalomra jutna. A kiszivárgott etyeki találkozón elhangzottak sok állampolgárnál kiverték a biztosítékot, és a borsodi országgyűlési képviselők szerint nem szerencsés az elhallgatásról, titkolózásról beszélni egy választás előtt, mert az emberek arra szavaznak, aki tiszta lapokkal játszik, akiben bíznak, akiben bízhatnak.
„Magyar Péter megválasztásával sok rossz ránk szabadulna”
A Tisza Párt vezetőjéről már megtapasztalhattuk ez alatt a másfél év alatt mióta reflektorfényben van, hogy amit tíz perce mondott, azt öt perc múlva letagadja- kezdte véleményét a nyugdíjas. Hozzátette, hogy ha hatalomra kerülne, akkor minden rossz, ami Brüsszel felől fúj, az ránk szabadulna. Köztudott, hogy a Tisza Párt vezetőjének egyik fontos kampányeleme, hogy ő képes lenne újranyitni az uniós pénzcsapokat, de a miskolci nyugdíjas biztos abban, hogy ennek hatalmas ára lenne. Konkrétumként megemlítette
- az LMBTQ személyek visszatérését a közintézményekbe és
- a migráns áradatot
Ő azt vallja: inkább éljünk szerényen, de nyugalomban és biztonságban. Az idősödő borsodi férfi nagyapja csendőrtiszt volt és valószínűsíti, hogy a csendőrvér mondatja vele, de ha az ország vezetői helyében lenne, ő pár fokkal keményebben lépne fel bizonyos erőkkel szemben. – A kormány olyanokkal szemben is úremberként viselkedik, akikkel szemben bizony ő keményebb lenne – fogalmazott. Elmondta azt is, hogy a Fidesz-KDNP vezetéssel elégedett, a gazdaságot nagyon jól helyrehozták és méltatta a miniszterelnököt is, akinek az egyik fontos erénye az, hogy a megfelelő emberekkel vette körbe magát a kormányzásban.
Kiss János: „A fekete árnyakat el kell kergetni a politika egéről” (videó)
Mióta az ellenzéki Tarr Zoltán etyeki beszéde videófelvétel formájában kiszivárgott, sok borsodi ember kifejezte nemtetszését Magyar Péter és a Tisza-adó tervezete kapcsán. Legutóbb Kiss János országgyűlési képviselő azzal indokolta, hogy nem lepődött meg a Tisza-adó tervén, hogy hasonló adókban gondolkodtak akkor is, amikor utoljára kormányoztak, valamint ez a fajta baloldali titkolózás és a magyar embereknek ez ilyen módú félrevezetése sem újdonság sokaknak.
Borsodban sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Borsodban is, ami leginkább a középosztályt sújtaná. Ezért remélik azt, hogy Magyar Péter háromkulcsos szja-rendszerét nem fogják tudni megvalósítani.
