„A kormány olyanokkal szemben is úremberként viselkedik, akikkel szemben nem kellene”

A Tisza-adó terve, a progresszív szja-rendszer visszavezetésének elképzelése sok borsodit meghökkentett, sőt megrémített. Az általunk korábban megkérdezett emberek közül többen féltik a családjukat és saját magukat is attól, hogy jövedelmük drasztikus csökkenésével kell számolniuk, ha Magyar Péter pártja hatalomra jutna. A kiszivárgott etyeki találkozón elhangzottak sok állampolgárnál kiverték a biztosítékot, és a borsodi országgyűlési képviselők szerint nem szerencsés az elhallgatásról, titkolózásról beszélni egy választás előtt, mert az emberek arra szavaznak, aki tiszta lapokkal játszik, akiben bíznak, akiben bízhatnak.

Zoltay Zsolt markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza-adó tervről és Magyar Péter törekvéseiről Forrás: MW

„Magyar Péter megválasztásával sok rossz ránk szabadulna”

A Tisza Párt vezetőjéről már megtapasztalhattuk ez alatt a másfél év alatt mióta reflektorfényben van, hogy amit tíz perce mondott, azt öt perc múlva letagadja- kezdte véleményét a nyugdíjas. Hozzátette, hogy ha hatalomra kerülne, akkor minden rossz, ami Brüsszel felől fúj, az ránk szabadulna. Köztudott, hogy a Tisza Párt vezetőjének egyik fontos kampányeleme, hogy ő képes lenne újranyitni az uniós pénzcsapokat, de a miskolci nyugdíjas biztos abban, hogy ennek hatalmas ára lenne. Konkrétumként megemlítette

személyek visszatérését a közintézményekbe és a migráns áradatot

Ő azt vallja: inkább éljünk szerényen, de nyugalomban és biztonságban. Az idősödő borsodi férfi nagyapja csendőrtiszt volt és valószínűsíti, hogy a csendőrvér mondatja vele, de ha az ország vezetői helyében lenne, ő pár fokkal keményebben lépne fel bizonyos erőkkel szemben. – A kormány olyanokkal szemben is úremberként viselkedik, akikkel szemben bizony ő keményebb lenne – fogalmazott. Elmondta azt is, hogy a Fidesz-KDNP vezetéssel elégedett, a gazdaságot nagyon jól helyrehozták és méltatta a miniszterelnököt is, akinek az egyik fontos erénye az, hogy a megfelelő emberekkel vette körbe magát a kormányzásban.