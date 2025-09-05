Alaposan kiosztotta Magyar Pétert Mezőcsát polgármestere! (videóval)

Magyar Péter országjárása közben nem első alkalommal fordul elő, hogy szembe jön vele a valóság és arcon csapja. Ez történt most Mezőcsáton is, ahol azzal próbált a Tisza Párt vezetője – valami egészen érthetetlen módon – kampányolni és jó pontot szerezni, hogy a város fejlődését szidta, és szólta le.

Mezőcsát polgármestere kiosztotta Magyar Pétert

Forrás: Facebook

Nem csoda, hogy ezt nem hagyta annyiban Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere, aki alaposan beolvasott a színpadon tetszelgő messiás-jelöltnek, szánom kérve rajta, hogy az itt élők és a város fejlődéséért dolgozók munkáját minősítse.

Magyar Péter se nyelni, se köpni nem tudott

Magyar Péter miközben igyekezett megakasztani a polgármestert a mondandójában csak hebegett-habogott, de semmit nem tudott reagálni. Az alapos kiosztás után nem maradt számára más, mint, hogy tovább szajkózza az ígéreteket, amelyek között persze a kiszivárgott Tisza-adó nem szerepelt.