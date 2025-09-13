Azt se tudta Magyar Péter, hogy hol van!

Lehet, hogy a Magyarország térképe nincs mindenkinek a fejében, és talán nem is tudja mindenki, hogy melyik város, melyik vármegyében található. De, ha már választást akarok nyerni és járom az országot, akkor csak illik tudni, hogy éppen merre járok. Úgy tűnik a baloldali politikusoknál ez nem mindig van így, sőt! Magyar Péter jókorát bakizott.

Magyar Péternek ez (sem) jött össze

Fotó: Hatlaczki Balázs

Mintegy 100–150 érdeklődő előtt tartott fórumot Pápán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki országjárása során a „80 nap alatt Magyarország körül” programsorozat keretében érkezett a városba. Az esemény közel félórás késéssel és egy sajátos kezdéssel indult, sokan nem akartak hinni a fülüknek. „Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye” – köszöntötte a hallgatóságot Magyar Péter, ám a többszöri emlegetés után a közönség bekiabálásai jelezték számára, hogy Pápa valójában Veszprém vármegyében található. A fórumról bővebben a Veol.hu oldalán olvashat!

Nem Magyar Péter az egyetlen

Nem ez az első eset, hogy egy baloldali, ellenzéki politikusnak gondjai támadnak a tér-idő kontinuumban! Emlékezetes marad Márki-Zay Péter bakija, aki a 2022-es országgyűlési választás kampányában Komlón azt mondta: „és most nagyon örülök, hogy itt vagyok Ózdon!”.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Míg ugyancsak a 2022-es választási kampányban Dobrev Kláránk az idővel voltak gondjai, mint a Pécs Aktuál videójából is látszik, folyamatosan arra biztatta a fórumok résztvevőit, hogy vegyenek részt a „jövő áprilisi választáson”, itt is többször a közönség figyelmeztette rá, hogy nem egy év múlva jöttek a választások, hanem még abban évben. Videóösszeállítás a folyamatos bakizásról.