A 80 milliárd forint egy részét bebetonozták vármegyénkben

A Magyar Falu Program egy kormányzati kezdeményezés, ami ilyen címszó alatt fog és foglal össze különféle címszó alatt a „vidéki Magyarországnak” címzett, pályázati úton odaítélt állami beruházásokat, fejlesztéseket. Több kategóriája van, és mint már a Boon.hu is többször beszámolt róla, a programban finanszírozott projektek közül sok tucatnyi, sőt, sok száznyi Borsod-Abaúj-Zemplént érinti.

2025 augusztusa: a Magyar Falu programhoz kötődően itt épp egy vadonatúj kocsit kapnak a kissikátori polgárőrök a kormánybiztostól, pontosabban a magyar államtól

Magyar Falu program: ezrek és milliárdok

Közel három és félszáz megyénkbeli városban és községben vezényeltek le eddig vagy visznek véghez az esztendő folyamán a Magyar Falu címszó alatt elindított fejlesztéseket. A közpénzből megvalósuló, részben európai uniós forrásból finanszírozott állami beruházások összvolumene az elmúlt hat évre visszatekintve: 80 milliárd forint.