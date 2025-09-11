szeptember 11., csütörtök

Program

1 órája

A 80 milliárd forint egy részét bebetonozták vármegyénkben

Évek, települések és milliárdok. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe a Magyar Falu Program indulása óta, azaz 2019 óta mintegy 80 milliárd forint támogatás érkezett – foglalta össze az Agrárminisztérium a Boon.hu kérésére.

Boon.hu

A Magyar Falu Program egy kormányzati kezdeményezés, ami ilyen címszó alatt fog és foglal össze különféle címszó alatt a „vidéki Magyarországnak” címzett, pályázati úton odaítélt állami beruházásokat, fejlesztéseket. Több kategóriája van, és mint már a Boon.hu is többször beszámolt róla, a programban finanszírozott projektek közül sok tucatnyi, sőt, sok száznyi Borsod-Abaúj-Zemplént érinti.

magyar falu program
2025 augusztusa: a Magyar Falu programhoz kötődően itt épp egy vadonatúj kocsit kapnak a kissikátori polgárőrök a kormánybiztostól, pontosabban a magyar államtól

Magyar Falu program: ezrek és milliárdok

Közel három és félszáz megyénkbeli városban és községben vezényeltek le eddig vagy visznek véghez az esztendő folyamán a Magyar Falu címszó alatt elindított fejlesztéseket. A közpénzből megvalósuló, részben európai uniós forrásból finanszírozott állami beruházások összvolumene az elmúlt hat évre visszatekintve: 80 milliárd forint.

A Borsod Online megkeresésére az Agrárminisztérium nak részletes adatokat küldött a Magyar Falu program eddigi eredményeiről.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe a Magyar Falu Program indulása óta, azaz 2019 óta mintegy 80 milliárd forint támogatás érkezett. A pályázati alprogram keretein belül 2800 támogatott pályázat született, aminek köszönhetően közel 32 milliárd forintból hajthattak végre alapinfrastruktúra fejlesztéseket a vármegye kistelepülései. A pályázati célok közt szerepelt az elmúlt években többek között falusi utcák, járdák és kerékpárutak építése, faluházak, óvoda- és iskolaépületek, valamint orvosi rendelők felújítása; tanya- és falugondnoki buszok beszerzése; közösségi terek kialakítása; testnevelési- és sportinfrastruktúra fejlesztése; szolgálati lakások kialakításának támogatása. 

Nyolcszáz nyertes civil pályázat

A fentieken kívül az 5000 fő lélekszám alatti településeken működő falusi civil szervezetek számára is írt ki pályázatot a Miniszterelnökség. A Falusi Civil Alap keretében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 800 darab nyertes pályázat született 2,8 milliárd Ft összegben. A támogatásból a kistelepüléseken működő önkéntes tűzoltó-egyesületek, polgárőr-egyesületek, sportegyesületek, művészeti, hagyományőrző, faluszépítő, szociális munkát végző egyesületek hajthattak végre infrastruktúra-fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket, vagy vásárolhattak új gépjárművet, illetve programok szervezésére is felhasználhatták az elnyert támogatást. 

Működik a falusi CSOK

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az 5000 fő alatti települések szinte mindegyikében igénybe vehető a falusi családok otthonteremtési kedvezménye, a falusi CSOK. A falvakban letelepedni vágyó családok a vármegyében több tízmilliárdos nagyságrendű támogatást kaptak, saját otthonuk megteremtéséhez.

A Magyar Fau Programról

  • 2021-ben a koronavírus járványt követően a közösségi élet felpezsdítését is segítette a Magyar Falu Program, egyszeri támogatást igényelhettek a falvak rendezvények lebonyolításához. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei települések ezen program keretében több mint 320 millió forint támogatást kaptak.  
  •  falusi útalap keretein belül Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2019 óta több mint 500 kilométernyi útszakasz megújítása valósult meg.
  • A kistelepülési üzletek megmaradását és fejlesztését célzó támogatásból a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kisboltok sem maradtak ki. Megyeszerte a kisboltok infrastruktúrafejlesztésére és működési támogatására összesen több mint 5,5 milliárd forintot biztosított a kormány.
  • A Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program keretében közel 7 milliárd forinttal támogatta a Magyar Falu Program a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei falusi mikro- és kisvállalkozásokat is.
ovoda_udvar012
2025 márciusa: megújult a prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda udvara
Fotó: Vajda János
