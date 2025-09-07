Abaújszántótól Zubogyig: így újulnak meg a borsodi falvak

Abaújszántótól Zubogyig – ezzel a két településnévvel jelzett listával mutatta be a Magyar Falu program eddigi idei eredményeit megyénkben a Boon.hu közelmúltbeli összeállítása. Mint az ábécé kezdő és záró betűi érzékeltethetik, nem rövid a lista, sőt, egészen sokszereplős: 339 község és város neve található rajta. Mind azért került fel, mert az említett állami program keretében valósul meg itt is, ott is valamilyen kisebb-nagyobb beruházás 2025 folyamán.

Helyi lakók átvágják a nemzeti színű szalagot a Magyar Falu Program keretében megújult hévízgyörki Deák Ferenc utca átadásán 2023. szeptember 14-én. Mellettük Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos (b2), Vécsey László, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) és Bazan Tibor polgármester (j2).

Forrás: Komka Péter/MTI

Magyar Falu program: több száz milliárddal

Itt elolvasható a teljes névsor, hol mindenhol „magyarfaluztak” idén, azaz pályáztak 2025-re sikerrel, az 522 lelkes Zubogy és a 2909 lakosú Abaújszántó „között”, még további 337 helyszínen. A teljesség igényén ezúttal túllépve ízelítőt szeretnénk adni a program helyi eredményeiből, ezért rákerestünk a „Magyar Falu” kifejezésre a Boon.hu hasábjain, hogy legalább néhányat megmutathassunk a talált tudósítások közül. (Időrendben visszafelé haladva a találatok közt.)