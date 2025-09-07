3 órája
Abaújszántótól Zubogyig: így újulnak meg a borsodi falvak
Majdnem 340 vármegyénkbeli település érintett ebben az állami támogatási folyamatban. A Magyar Falu program 2025-re megvalósult eredményeit gyűjtöttük össze.
Abaújszántótól Zubogyig – ezzel a két településnévvel jelzett listával mutatta be a Magyar Falu program eddigi idei eredményeit megyénkben a Boon.hu közelmúltbeli összeállítása. Mint az ábécé kezdő és záró betűi érzékeltethetik, nem rövid a lista, sőt, egészen sokszereplős: 339 község és város neve található rajta. Mind azért került fel, mert az említett állami program keretében valósul meg itt is, ott is valamilyen kisebb-nagyobb beruházás 2025 folyamán.
Magyar Falu program: több száz milliárddal
Itt elolvasható a teljes névsor, hol mindenhol „magyarfaluztak” idén, azaz pályáztak 2025-re sikerrel, az 522 lelkes Zubogy és a 2909 lakosú Abaújszántó „között”, még további 337 helyszínen. A teljesség igényén ezúttal túllépve ízelítőt szeretnénk adni a program helyi eredményeiből, ezért rákerestünk a „Magyar Falu” kifejezésre a Boon.hu hasábjain, hogy legalább néhányat megmutathassunk a talált tudósítások közül. (Időrendben visszafelé haladva a találatok közt.)
Magyar Falu és a megyénk: egy híján háromnegyven - itt a lista
Mint a kormányzati weboldalon található leírásban olvasható:
Falusi életminőséget javító támogatások, pályázatok: 35.000 nyertes pályázat, több százmilliárd forint kifizetett állami támogatás. Megújulhatnak az óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szolgálati lakások, polgármesteri hivatalok és faluházak, egyházi és önkormányzati tulajdonú temetők és közösségi terek, önkormányzati utak, járdák, kerékpárutak. Emellett orvosi eszközök, a rendezett településkép kialakítását segítő kommunális eszközök, valamint tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére is évről-évre lehetőség nyílik. Pályázhattak ugyanakkor az önkormányzatok közcélú hasznosítás érdekében elhagyott ingatlanok megvásárlására és építési telek kialakítására, közművesítésére is.
A kedvezményezettek köre 100 %-os, hiszen 2019 és 2025 között gyakorlatilag valamennyi 5000 lélekszám alatti település előre tudott lépni a Magyar Falu Program támogatásainak köszönhetően.
Alsódobsza polgármestere a július 11-i Falunapon beszélt arról, hogy „a Magyar Falu Programnak köszönhetően itt épült meg az ország első mini bölcsődéje, és azt is, hogy ez az a program, amelyben mindig meghallgatásra találnak az ötleteik, márpedig Alsódobszán ezekből nincs hiány”.
A múlt, a jelen és a jövő jelképét avatták Alsódobszán (fotók, videó)
Az önkormányzatok gépesítést kértek
A Garadnán előző nap tartott fórumot a környék polgármestereinek Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt, és „a Magyar Falu Program eddigi eredményei, rugalmas működése és jövőbeli irányai kerültek terítékre”.
A 2010-es évek vége felé a közmunkaprogram sikerének köszönhetően, a közmunkások elszivárogtak a piaci szférába. A közterületek karbantartása nehézzé vált, eltűnt a munkáskéz. Az önkormányzatok gépesítést kértek, így kiírtuk a kommunális eszközbeszerzési pályázatokat. Később jelezték, hogy nincs hová tenni az eszközöket, ekkor jöttek a gépszíntámogatások.
A cikkben továbbá az olvasható: „Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe eddig már több mint 80 milliárd forintnyi forrás érkezett a Magyar Falu Programon keresztül, és ez az összeg jelentősen nőni fog az idei évben”.
Új fejezet kezdődött Léh életében: a felújított könyvtár már várja olvasóit. A beruházás több mint 20 millió forintból valósult meg. A 105. felújított Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kistelepülési könyvtár átadása június 30-án zajlott.
Tibi bácsi három kívánsága
Amikor pályázatot írtak ki a falusi kisboltok és hentesüzletek számára, mondván, a Magyar Falu Program keretében induló működési pályázat nagy segítség lesz a vállalkozások részére, a Boon.hu riportjából kiderült, egy vármegyénkbeli településen működő kisbolt is tervezi, hogy él a lehetőséggel.
Az Emődön található üzlet tulajdonosa, Kósa Béla arról beszélt a fentiekben, hogy: „Nagyon jó dolognak tartom, bár mi még eddig nem pályáztunk hasonló lehetőségre. A pályázat a leírás alapján tökéletesen megfelel a boltunk fejlesztésére, akár ha a korszerűsítésben vagy árukészlet fejlesztésében gondolkodunk.”
A Prügyön készült márciusi riport rögzíti: „a helyi óvoda a Magyar Falu Programnak köszönhetően tovább bővült. Az óvodába járó gyerekek március 20-án csodálatos tavaszi napsütésben vehették birtokba az új játszóudvart. Az ünnepélyes átadáson a polgármester megosztotta a jelenlévőkkel, hogy 122 gyermek ellátását és fejlesztését biztosítja a Mesevár Óvoda. Prügyön 200 millió forint fejlesztés valósult meg, de ha a közeli utak felújítását is beleszámoljuk, közel másfél milliárd forint ez az összeg.”
A tavalyi évben öt benyújtott pályázatunk is nyert. A Magyar Falu Program keretében csaknem 6 millió forintból új játékelemekkel fejlesztettük az óvodai játszóudvart. Szintén a Magyar Falu Programnak köszönhetően mintegy 14 millió forint támogatásból megújulhatott a településen két útszakasz, amelyek már igen rossz állapotban voltak. Amennyiben a pályázati források lehetőséget adnak, az idei évben szeretnénk tovább folytatni az utak felújítását. Sikeresen pályáztunk illegális hulladéklerakó helyek felszámolására. 2 és fél millió forintból 1727 négyzetméternyi területről közel 25 tonna hulladékot szállíttattunk el.
A témával kapcsolatos híradásaink közül jelen esztendő kezdetén pedig ez volt a legelső:
