A Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatójaként új kihívások előtt áll Szabó Gergely

A MacroKlinika vezetése mellett a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatása is kihívásokkal teli

A podcastből kiderül, hogy az eddig csak a magánegészségügyben tevékenykedő vezetőt, az állami egészségügy új kihívások elé állította. Az új vállalás egy pilot programnak is tekinthető, hiszen célja, hogy a magánegészségügyben szerzett tapasztalatait az az állami egészségügyben is kamatoztassa. A beszélgetésből az is szóba kerül, hogy mennyire fontos a prevenció és az egyéni felelősség kérdése az egészségügyben.