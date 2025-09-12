szeptember 12., péntek

A Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatójaként új kihívások előtt áll Szabó Gergely

Címkék#BOON podcast#boon video#boon.hu PODCAST#podcast#Szabó Gergely

Galambos Eszter újságíró a boon.hu podcastjében beszélgetett Szabó Gergely ügyvezetővel. A MacroKlinika vezetője év elejétől, a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatója is.

Boon.hu
A MacroKlinika ügyvezetője Szabó Gergely volt a podcast vendége

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A  MacroKlinika ügyvezetője Szabó Gergely az év elején kapott egy lehetőséget, a Mezőcsáti Egészségügyi Központ vezetője lett. 

A MacroKlinika ügyvezetője Szabó Gergely volt a podcast vendége
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A MacroKlinika vezetése mellett a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatása is kihívásokkal teli 

A podcastből kiderül, hogy az eddig csak a magánegészségügyben tevékenykedő vezetőt, az állami egészségügy új kihívások elé állította. Az új vállalás egy pilot programnak is tekinthető, hiszen célja, hogy a magánegészségügyben szerzett tapasztalatait az az állami egészségügyben is kamatoztassa. A beszélgetésből az is szóba kerül, hogy mennyire fontos a prevenció és az egyéni felelősség kérdése az egészségügyben.

 

boon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
