A Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatójaként új kihívások előtt áll Szabó Gergely
Galambos Eszter újságíró a boon.hu podcastjében beszélgetett Szabó Gergely ügyvezetővel. A MacroKlinika vezetője év elejétől, a Mezőcsáti Egészségügyi Központ igazgatója is.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A MacroKlinika ügyvezetője Szabó Gergely az év elején kapott egy lehetőséget, a Mezőcsáti Egészségügyi Központ vezetője lett.
A podcastből kiderül, hogy az eddig csak a magánegészségügyben tevékenykedő vezetőt, az állami egészségügy új kihívások elé állította. Az új vállalás egy pilot programnak is tekinthető, hiszen célja, hogy a magánegészségügyben szerzett tapasztalatait az az állami egészségügyben is kamatoztassa. A beszélgetésből az is szóba kerül, hogy mennyire fontos a prevenció és az egyéni felelősség kérdése az egészségügyben.
