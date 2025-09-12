szeptember 13., szombat

Az alagút vége

7 órája

A finisben extra erősítést kap a megsüllyedt M30-as szakasz

Megépítették, megsüllyedt, vita volt, újraépítik. Az M30-as Szikszó és Miskolc közötti szakasza most úgy néz ki, az ország egyik legjobb minőségű útszakasza lesz.

Boon.hu
Durva miket építenek be az M30-as korábban megsüllyedt szakaszába

Fotó: Vajda János

Ahogy többször beszámoltunk már róla, a 2021 októberében átadott M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt és az útszakasz teljes újjáépítése vált szükségessé. A károk helyreállítása az osztrák kivitelező, a Strabag felelőssége. Lényegében le kellett bontani az érintett szakaszon az autópályát, majd újra fel kell építeni azt. Október 31. a határidő, miközben extra erősítéssel kívánják megelőzni a későbbi problémákat. Hogy mivel is pontosan, arról itt írtunk.

m30-as
Az alagút vége felé közeledik az M30-as felújítás 
Fotó: Vajda János

Bár nem az M30-as, itt is komoly felújításra lesz szükség

Csütörtök éjjel riasztották a tűzoltókat, az egész bérháznak utcára kellett vonulnia Diósgyőrben. A teljesen kiégett miskolci lakás szomszédait kérdeztük. A beszámolót videón is megmutatjuk, mint ahogy a helyszínen készített fotókat is, csak korábbi cikkünkre kell kattintania.

Áruló vagy ártatlan? Vajon melyik lesz a népszerű színésznő?

Agyafúrtnak és hidegvérűnek kell lenni annak, aki bevállalja azt, amire a színésznő igent mondott. Szinetár Dóra azonban nem rettent meg a feladattól. A műsorban való szerepvállalásról és lehetséges csapatok esélylatolgatásáról, vagyis az Árulók és Ártatlanokhoz tartozásról korábban írtunk részletesen.

Örök emlék

A Vármegyei I. osztály 5. fordulójában ismét nem lehetett panasz az izgalmakra: nyolc mérkőzés, rengeteg gól, és olyan pillanatok, amiket a nézők még sokáig emlegetnek. A legnagyobb sztorit azonban egyértelműen a Felsőzsolca–Tállya találkozó szállította. Veréb Áronnak, a hazaiak védőjének sokáig emlékezetes marad ez a találkozó. Itt elolvashatja, hogy miért is pontosan. 

