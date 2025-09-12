A finisben extra erősítést kap a megsüllyedt M30-as szakasz

Ahogy többször beszámoltunk már róla, a 2021 októberében átadott M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt és az útszakasz teljes újjáépítése vált szükségessé. A károk helyreállítása az osztrák kivitelező, a Strabag felelőssége. Lényegében le kellett bontani az érintett szakaszon az autópályát, majd újra fel kell építeni azt. Október 31. a határidő, miközben extra erősítéssel kívánják megelőzni a későbbi problémákat. Hogy mivel is pontosan, arról itt írtunk.

Az alagút vége felé közeledik az M30-as felújítás

Fotó: Vajda János