Erre várt Miskolc és a környék, valami fontos történt az M30-as lezárt munkaterületén – fotókkal, videóval

Már másfél esztendőnél több idő telt el az M30-as feketeszerdája óta: 2024. február 17-én zárták le a sztráda Miskolc és Szikszó közötti szakaszát: Szikszó közelében megsüllyedt a pályaszerkezet, az M30-as autópálya használhatatlanná vált.

Már áll a töltés a megsérült M30-as autópálya szikszói szakaszán

Fotó: Vajda János

Egy esztendővel is több időnek kellett eltelnie, hogy végre elkezdődhessen a helyreállítás, amelyet annak a Strabagnak kell garanciálisan elvégeznie, amely cég építette az M30-as megsérült szakaszát - ahogy Lázár János miniszter fogalmazott -

Mert nem a kívánt minőségben végezte el az útszakasz építését.

M30-as autópálya: vascölöpökkel erősítették meg

A burkolatrepedéseket, -süllyedéseket, amelyet a pályaszerkezet megsüllyedése okozott, egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpök sorával erősítették meg.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársaival szoros együttműködésben a Strabag elvégezte az instabil talajszerkezet megerősítését. Mindezt megelőzte, hogy a kivitelező egymástól független szakértőket, geotechnikusokat és geológusokat kért fel a pályaszerkezet csúszásának okainak feltárására és kidolgozta a javaslatokat a probléma elhárítására.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek.

Százötven méteren dolgoznak az M30-ason

A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta szorgoskodik a mintegy 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és - a vállalás szeirnt október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Így ütemezték az M30-as autópálya helyreállítását: Március-május: A töltések elbontása, a cölöpözés megkezdése. Május-augusztus: A nagy tömegű töltés visszaépítése. Augusztus-szeptember: A töltésnek tömörödésre a szüksége, így látványos munkák nem várhatók. Október: A pálya betonozása, a burkolat visszaépítése. Október 31.: Helyreáll a forgalom az M30-as autópályán.

Itt tart most az M30-as helyreállítása: