3 órája

Erre várt Miskolc és a környék, valami fontos történt az M30-as lezárt munkaterületén – fotókkal, videóval

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét átszelő gyorsforgalmi utat 2024. februárjában zárták le. Az M30-as autópálya megsérült töltését vascölöpökkel erősítették meg.

Szaniszló Bálint
Már nem sokáig lesz lezárva Szikszónál az M30-as autópálya

Fotó: Vajda János

Már másfél esztendőnél több idő telt el az M30-as feketeszerdája óta: 2024. február 17-én zárták le a sztráda Miskolc és Szikszó közötti szakaszát: Szikszó közelében megsüllyedt a pályaszerkezet, az M30-as autópálya használhatatlanná vált. 

Épül az M30-as autópálya megsérült szakasza
Már áll a töltés a megsérült M30-as autópálya szikszói szakaszán
Fotó: Vajda János

Egy esztendővel is több időnek kellett eltelnie, hogy végre elkezdődhessen a helyreállítás, amelyet annak a Strabagnak kell garanciálisan elvégeznie, amely cég építette az M30-as megsérült szakaszát - ahogy Lázár János miniszter fogalmazott -

Mert nem a kívánt minőségben végezte el az útszakasz építését.

M30-as autópálya: vascölöpökkel erősítették meg 

A burkolatrepedéseket, -süllyedéseket, amelyet a pályaszerkezet megsüllyedése okozott, egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpök sorával erősítették meg.  

Az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársaival szoros együttműködésben a Strabag elvégezte az instabil talajszerkezet megerősítését. Mindezt megelőzte, hogy a kivitelező egymástól független szakértőket, geotechnikusokat és geológusokat kért fel a pályaszerkezet csúszásának okainak feltárására és kidolgozta a javaslatokat a probléma elhárítására.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek.

Százötven méteren dolgoznak az M30-ason

A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta szorgoskodik a mintegy 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és - a vállalás szeirnt október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Így ütemezték az M30-as autópálya helyreállítását:

Március-május: A töltések elbontása, a cölöpözés megkezdése. 

Május-augusztus: A nagy tömegű töltés visszaépítése. 

Augusztus-szeptember: A töltésnek tömörödésre a szüksége, így látványos munkák nem várhatók.  

Október: A pálya betonozása, a burkolat visszaépítése. 

Október 31.: Helyreáll a forgalom az M30-as autópályán.

Itt tart most az M30-as helyreállítása: 

Így áll most az M30-as autópálya helyreállítása

Fotók: Vajda János

A napokban Csöbör Katalin országgyűlési képviselő jelentkezett be a helyszínről egy videóban, amelyben jó hírt osztott meg: 

Már látjuk az út végét: az új töltés elkészült és hamarosan elkezdik a pályatest építését is az M30-as Miskolc-Szikszó között megsüllyedt szakaszán. 

„A töltés elkészült. Jelen pillanatban a tömörítés zajlik és a vízelvezetés kiépítése is. Így néz ki az autópálya betonozás előtt, 20 centi betonréteg fog rákerülni, plusz háromszori aszfaltréteg. Emellett még a kerítés visszaépítése is zajlik. Jelen állás szerint tudjuk tartani a határidőt” – mondja a videóban Csöbör Katalin.

