Friss hír jött az M30-as autópálya helyreállításáról – videó!

Ahogy többször beszámoltunk már róla, a 2021 októberében átadott M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt és az útszakasz teljes újjáépítése vált szükségessé. A károk helyreállítása az osztrák kivitelező, a Strabag felelőssége.

Gőzerővel dolgoznak az M30-as autópálya helyreállításán

A Strabag vállalta, hogy 2025 tavasz elején megkezdi a munkát: egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpökkel kellett megerősíteni az egész tartószerkezetet, az egész töltést. Lényegében le kellett bontani az érintett szakaszon az autópályát, majd újra fel kell építeni azt.

Így áll most az M30-as autópálya helyreállítása

Most Csöbör Katalin országgyűlési képviselő jelentkezett be a helyszínről egy videóban, amelyben jó hírt osztott meg: „Már látjuk az út végét: az új töltés elkészült és hamarosan elkezdik a pályatest építését is az M30-as Miskolc-Szikszó között megsüllyedt szakaszán.” – írta.

„A töltés elkészült. Jelen pillanatban a tömörítés zajlik és a vízelvezetés kiépítése is. Így néz ki az autópálya betonozás előtt, 20 centi betonréteg fog rákerülni, plusz háromszori aszfaltréteg. Emellett még a kerítés visszaépítése is zajlik. Jelen állás szerint tudjuk tartani a határidőt” – mondja a videóban Csöbör Katalin.