Lezárják az M3-ast Borsodban! Valamit sürgősen meg kell nézniük a rendőröknek

Szeptember 13-án, szombaton 20:00 és 23:00 között az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldala a Mezőkövesdi csomópont (128. km) és a Mezőkeresztesi csomópont (138. km) között lezárásra kerül bizonyítási kísérlet végrehajtása miatt.

Lezárás várható szombaton az M3-as autópályán (a fotó illusztráció)

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A forgalmat a Mezőkövesdi csomópontnál leterelik, és a járművek a Mezőkeresztesi csomópontnál tudnak ismételten visszatérni az autópályára.

Kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek!

– írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.