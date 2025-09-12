szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

4 órája

Lezárják az M3-ast Borsodban! Valamit sürgősen meg kell nézniük a rendőröknek

Címkék#lezárás#rendőrség#M3-as#M3-as autópálya#közlekedés

A hétvége egyik napján, az esti órákban lesz esedékes a forgalomváltozás.

Szeptember 13-án, szombaton 20:00 és 23:00 között az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldala a Mezőkövesdi csomópont (128. km) és a Mezőkeresztesi csomópont (138. km) között lezárásra kerül bizonyítási kísérlet végrehajtása miatt.

Lezárás lesz az M3-ason
Lezárás várható szombaton az M3-as autópályán (a fotó illusztráció)
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A forgalmat a Mezőkövesdi csomópontnál leterelik, és a járművek a Mezőkeresztesi csomópontnál tudnak ismételten visszatérni az autópályára.

Kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek!

– írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu