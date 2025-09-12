Fontos
4 órája
Lezárják az M3-ast Borsodban! Valamit sürgősen meg kell nézniük a rendőröknek
A hétvége egyik napján, az esti órákban lesz esedékes a forgalomváltozás.
Szeptember 13-án, szombaton 20:00 és 23:00 között az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldala a Mezőkövesdi csomópont (128. km) és a Mezőkeresztesi csomópont (138. km) között lezárásra kerül bizonyítási kísérlet végrehajtása miatt.
A forgalmat a Mezőkövesdi csomópontnál leterelik, és a járművek a Mezőkeresztesi csomópontnál tudnak ismételten visszatérni az autópályára.
Kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek!
– írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.
8 órája
Megtudtuk, mi okozta a tüzet Diósgyőrben – a kiégett bérházi lakás helyszínén jártunk! - fotók + videó
