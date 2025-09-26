Fekete péntek Miskolcon! Ezekre az eseményekre senki sem számított

A gomba ősidők óta az emberek egyik legfontosabb étele, a mezőgazdaság elterjedése után pedig a tészták kelesztésénél, a sör és bor erjesztésénél is felhasználták őket. Az utóbbi nap esőzései jót tettek a talajnak és a növényvilágnak. A gomba különösen kedveli ezt az időt, így érdemes egy túra keretein belül elindulni gombászni. A szakértő tanácsait azonban jó, ha megfogadjuk.