Fekete péntek Miskolcon! Ezekre az eseményekre senki sem számított
Ez a péntek nem úgy alakult ahogy vártuk. A lyukói tűzeset majdnem emberéletet is követelt.
A lyukói tűzeset megrázó részletei a cikkben
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A lyukói tűzeset a városrész Gulyakút elnevezésű részén történt.
A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érintette teljes terjedelmében, a szemtanuk elmondása szerint a ház negyed óra leforgása alatt lakhatatlanná vált. Három gyereket és egy mozgássérült asszonyt menekítettek ki a tűzoltók. A lyukói tűzeset károsultjainak semmijük sem maradt.
A lyukói tűzeset lakhatatlanná tette a házat
A gyalogos, aki éppen a zebrán haladt át a Pláza felől a Búza tér irányába, súlyos,életveszélyes sérüléseket szenvedett. A helyszínről egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat.
A gomba ősidők óta az emberek egyik legfontosabb étele, a mezőgazdaság elterjedése után pedig a tészták kelesztésénél, a sör és bor erjesztésénél is felhasználták őket. Az utóbbi nap esőzései jót tettek a talajnak és a növényvilágnak. A gomba különösen kedveli ezt az időt, így érdemes egy túra keretein belül elindulni gombászni. A szakértő tanácsait azonban jó, ha megfogadjuk.
A miskolci hivatásos tűzoltók gyorsbeavatkozó sugarakkal megfékezték, majd elfojtották a lángokat és átvizsgálták az épületet. A tűz körülbelül tizenkét négyzetméteren érintett betárolt tűzifát, faanyagot és háztartási gépeket.
