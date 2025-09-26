45 perce
„Ez volt mindenünk. Hogyan tovább?” – kisgyerekek családi otthonát vitte el a megrázó lyukói tűz – fotók, videó
Három gyereket és egy mozgássérült asszonyt menekítettek ki a tűzoltók. A lyukói tűzeset károsultjainak semmijük sem maradt.
A lyukói tűzeset a városrész Gulyakút elnevezésű részén történt. A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érintette teljes terjedelmében, a szemtanuk elmondása szerint a ház negyed óra leforgása alatt lakhatatlanná vált.
Vadász Iván, a ház tulajdonosa zaklatottan mesélt munkatársunknak a történtekről:
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület lyukóvölgyi közösségi házában vették észre a tüzet, majd én is hazaértem és láttam mi történik” – mondja el kérdésünkre a családfő.
10 éve lakunk a házban hatan, éppen három kisgyerek és a 40 éves mozgássérült rokonom volt itthon, amikor történt a tragédia. Először a galériánk kapott lángra egy elektromos zárlat miatt. Nem csak az ingatlanunk, minden ingóságunk is oda lett. Az otthonunk teljes mértékben lakhatatlanná vált
– teszi hozzá megrendülten a férfi.
A lyukói tűzeset károsultjai segítségre szorulnak
„Ez volt mindenünk. Hogyan tovább? Ez egy jó kérdés. Remélem kapunk valamilyen segítséget, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársai eddig is segítettek, most is kaptunk erre ígéretet”- hangsúlyozta a férfi.
Nagy erőkkel vonultak a miskolci tűzoltók
A délelőtt történt esethez a miskolci tűzoltók vonultak ki és két vízsugárral oltották a lángokat. Az épületből kihoztak egy háztartási gázpalackot is. Személyi sérülés nem történt.