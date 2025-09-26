szeptember 26., péntek

45 perce

„Ez volt mindenünk. Hogyan tovább?” – kisgyerekek családi otthonát vitte el a megrázó lyukói tűz – fotók, videó

Címkék#Lyukó#Lyukóvölgy dűlő#tűz#Miskolc

Három gyereket és egy mozgássérült asszonyt menekítettek ki a tűzoltók. A lyukói tűzeset károsultjainak semmijük sem maradt.

Boon.hu

A lyukói tűzeset a városrész Gulyakút elnevezésű részén történt. A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érintette teljes terjedelmében, a szemtanuk elmondása szerint a ház negyed óra leforgása alatt lakhatatlanná vált.

lyukói tűzeset
A lyukói tűzeset kapcsán nyilatkozott a ház tulajdonosa, Vadász Iván 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vadász Iván, a ház tulajdonosa zaklatottan mesélt munkatársunknak a történtekről:

„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület lyukóvölgyi közösségi házában vették észre a tüzet, majd én is hazaértem és láttam mi történik” – mondja el kérdésünkre a családfő.

10 éve lakunk a házban hatan, éppen három kisgyerek és a 40 éves mozgássérült rokonom volt itthon, amikor történt a tragédia. Először a galériánk kapott lángra egy elektromos zárlat miatt. Nem csak az ingatlanunk, minden ingóságunk is oda lett. Az otthonunk teljes mértékben lakhatatlanná vált 

– teszi hozzá megrendülten a férfi.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A lyukói tűzeset károsultjai segítségre szorulnak

„Ez volt mindenünk. Hogyan tovább? Ez egy jó kérdés. Remélem kapunk valamilyen segítséget, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársai eddig is segítettek, most is kaptunk erre ígéretet”- hangsúlyozta a férfi.

Tűz ütött ki Lyukóvölgyben

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Nagy erőkkel vonultak a miskolci tűzoltók

A délelőtt történt esethez a miskolci tűzoltók vonultak ki és két vízsugárral oltották a lángokat. Az épületből kihoztak egy háztartási gázpalackot is. Személyi sérülés nem történt.

 

 

