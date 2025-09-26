„Ez volt mindenünk. Hogyan tovább?” – kisgyerekek családi otthonát vitte el a megrázó lyukói tűz – fotók, videó

A lyukói tűzeset a városrész Gulyakút elnevezésű részén történt. A tűz egy körülbelül 25 négyzetméteres épület tetőszerkezetét érintette teljes terjedelmében, a szemtanuk elmondása szerint a ház negyed óra leforgása alatt lakhatatlanná vált.

A lyukói tűzeset kapcsán nyilatkozott a ház tulajdonosa, Vadász Iván

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vadász Iván, a ház tulajdonosa zaklatottan mesélt munkatársunknak a történtekről:

„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület lyukóvölgyi közösségi házában vették észre a tüzet, majd én is hazaértem és láttam mi történik” – mondja el kérdésünkre a családfő.

10 éve lakunk a házban hatan, éppen három kisgyerek és a 40 éves mozgássérült rokonom volt itthon, amikor történt a tragédia. Először a galériánk kapott lángra egy elektromos zárlat miatt. Nem csak az ingatlanunk, minden ingóságunk is oda lett. Az otthonunk teljes mértékben lakhatatlanná vált

– teszi hozzá megrendülten a férfi.

