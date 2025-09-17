Lespriccelték a biciklist: „Majd én is vicces leszek!”

Több mint egy évszázaddal ezelőtt a mozitörténelem és egyben a filmtrükkök korának kezdetét jelentette a „lespriccelt spriccelő” jelenete. De mit jelent 2025-ben egy kerékpáros mosólével való befröcskölése?! Mi az értelme, mi az indoka? És vajon mi lehetne a jogos következménye, hogy lespriccelték a biciklist?

„Csak” lespriccelték a biciklist... Ebből az autós-kerékpáros találkozásból nem lett komolyabb konfliktus (a kép illusztráció, egy máshol, máskor történt balesetről)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Lespriccelték a biciklist, aki megírta: „Majd én is vicces leszek!”

Egy biciklis tematikájú Facebook-oldalon (zárt csoport) találtunk rá a zavarba ejtő történet érzelemdús leírására. A (mindkét oldalról) felhorgadt indulatokat aztán a többi közlekedő részéről érkezett hozzászólások szerencsés módon igyekeztek tompítani, a sztori végén pedig – egyelőre – nem is derült ki, hogyan tovább, lesz-e valamilyen személyes folytatása a közúti incidensnek. Nyékládháza környékén mindenesetre érdemes lesz egy autótulajdonosnak odafigyelnie...

A némileg bosszúszomjasnak tetsző panaszos közlése imigyen szólt a legnépszerűbb közösségi hálós felületen:

Igen tisztelt bringások! Ma olyan dolog történt velem, ami még soha. A Mályi–Miskolc kerékpárúton szabályosan közlekedtem, erre egy szürke Volkswagen, ***-616 vagy -916 (sajnos nem láttam egészen pontosan) rendszámú autóból az ablakmosó-folyadékot szándékosan rám spriccelte, majd röhögve a középső ujját kimutatta, és továbbhajtott. Ezúton üzenem annak a középkorú, szemüveges, szerinte vicces úriembernek, aki ilyen minősíthetetlen módon közlekedik, hogy fog ő is még találkozni az én vicces megnyilvánulásommal. Gyakran járok ezen az úton, most már viszont keresni is fogom ezt az autót. Majd én is vicces leszek! Egyszerűen nem értem, miért vannak ilyen aljas emberek, akiknek ez normális?

A Facebook népe, ahogy az megszokott, kapott az alkalmon, hogy az ellentmondásos eset megítélésről ilyen és olyan oldalról nézve elmondja a véleményét. Tanulságosnak gondoljuk mi is a sztorit, ezért megmutatjuk az érdekesebb kommenteket:

„Ma olyan dolog történt velem, ami még soha”

Forrás: Facebook

Sajnos vannak ilyen emberek! De szerencsére nem sok ilyennel találkoztam. Általában azért szoktak rám figyelni. A kölcsönös tiszteletben hiszek. Érzékeltetem velük, hogy látom őket, előzékenyen engedem, hadd menjen. Általában megköszöni mindegyik. Legyen az a zebrán... engedem, hadd menjen. Piros lámpánál is inkább félreállok, ha látom, hogy zöld hullámban van és tempóban el tud majd menni, mikor zöldre vált. (Mire elindulok, addig már simán megtesz vagy 50-70 métert.) Én országúti biciklis vagyok, ezért gyakran közlekedek közúton. Az már megszokott, hogy direkt ordít, csak hogy megrémüljön az ember... Ezt fel sem veszem már.

Ha véletlenül spriccel és nem okoz balesetveszélyt, az még vicces is lehet. Amikor bemutat, az is csak az egót sérti. A gond ott van, amikor "viccből" nem csinál kerülő manővert, hanem kábé lelök az útról. Ami sokszor előfordul...

Olaszban láttam román rendszámú Audit, aki addig spriccelt a motoros elé, nem hagyva, hogy megelőzze, amíg a piros lámpánál álltak. Aztán meg elment jobbra...

Rám volt, hogy a csuklós busz [vezetője] húzta vissza a buszt, hogy le kellett mennem az útról. Volt olyan is, hogy S-kanyar, BMW átsorolt az én sávomba, de direkt le kellett húzódnom. Esős időben egy Audi nyakig felcsapott, pedig 20 centin múlott, viszont őt utolértem és kifizette, amit a kisboltban szerettem volna vásárolni.

Sokat ülök autóban, tudom, milyen az, ha van kerékpáros az úton. De mindig figyelek arra, hogy ne tartsam fel a forgalmat kerékpárral. Szinte minden esetben átadom az elsőbbséget a zebrán, az autósoknak, kamionosoknak hogy haladjanak. Kivétel nélkül mindenki megköszöni az előzékenységet. Ez nekem is jó érzés és talán ők is másképpen állnak majd a bringásokhoz. De ezt a fajta viselkedést nem tudom valahogy elfogadni.

A buszt is elengedem, ha úgy van, lehúzódok, sőt, mindenre is figyelek, de sokszor azért le sem sz***nak, pedig ugyanúgy a forgalom része vagyok. Volt olyan is, hogy autó előzött autót, és ha én nem húzódok le az útról, elüt a ***ába'... Imádom, amikor este rámb***ák a távolságit, pedig ott a mellény rajtam, ezt Petzl fejlámpával viszonozni szoktam, felveszem maxra, aztán végignézem, ahogy elmegy mellettem.

Most már minden városi busz be van kamerázva. Ha veszélyeztetés történik, be kell jelenteni: időpont, helyszín, járatszám, esetleg rendszám. A busz saját kameráján visszanézik, és minimum megfenyítik azt a sofőrt.

A rendszám már megvan, azt is tudom, hogy nyékládházi az ember. Átküldték az autó adatait.

Néhány héttel sajnálatos módon egy sokkal-sokkal súlyosabb következményekkel járó, szintén személygépkocsi és kerékpáros „találkozásából” támadt tragikus balesetről kellett szomorú riportot írni a megyei hírportálnak.