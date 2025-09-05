Nem is sejti, hány lépcsőt kell felfutni, hogy a kilátóteraszra érjünk

A Kilátó 375 – avasi lépcsőfutó verseny címen tartanak érdekes sporteseményt szeptember 6-án, szombaton, hol máshol, mint az Avason. Bárki jelentkezhetett a szokatlan erőpróbára (előző hó végéig lehetett regisztrálni), így akinek csak most sikerült felkelteni a kíváncsiságát a helyszín és a kihívás iránt, esetleg már a nézői szerepre lesz kárhoztatva. Nota bene, az Avasra bárki bármikor felfuthat, azt senkinek nem lehet megtiltani, ha kedve támad hozzá! De most előtte megnézheti, mások hogyan csinálják. (Mellesleg van esély rá, hogy még a helyszínen is elfogadjanak majd jelentkezést; lásd cikkünkben a felhívás részleteit.)

Lépcsőfutók kerestetnek! Szombaton összemérik „emelkedési” és állóképességüket

Forrás: Facebook

Lépcsőfutó talentumok avasi erőpróbája

A szombat délelőtti, kora őszi kaland az Erzsébet tér felől, a templomhoz, illetve Palóczi-emlékoszlophoz vezető lépcsősor aljától indul (ide visz át a Kálvin utcai zebra), és természetesen a csúcson, az emblematikus célpontnál, a tévétorony teraszán ér véget. Hány lépcsőt kell addig megtenni? Egyrészt utalást tartalmazhat rá nézve a rendezvény címében látható szám – másrészt próbálja ki és számolja meg maga, akiben felötlik a kínzó kérdés! Például szombaton 11-től?

A Facebookon meghirdetett esemény felhívása egyébként így szólt:

Szeretsz futni és szereted a kihívást? Akkor itt a helyed! A Szent György-hegy Alapítvány és a Vadállat Üzemmód közös szervezésű avasi lépcsőfutó versenye 2025. szeptember 6-án, szombaton 9 órától, az Avasi Kvaterka Aktív+ programján kerül megrendezésre. A verseny célja a sport népszerűsítése, a lépcsőfutás mint különleges kihívás bemutatása, valamint a közösségi sportélmény erősítése Miskolc belvárosában. Időpont: 2025. szeptember 6. (szombat), rajt: 9:00-12:00

Rajt: Miskolc, Avasi lépcsősor alja (az Erzsébet tér felől)

Cél: Miskolc, Avasi kilátó terasz

Táv: 375 lépcsőfok, kb. 91 méter szintemelkedés.

Nevezni előzetesen [lehetett], valamint korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség rá. Nevezési díj: nincs

Kategóriák: férfi, női, gyerek

Eredményhirdetés 12:30-kor az Avasi kilátó előtt. Az eredményeket az Avasi Kvaterka Facebook-oldalán is közzétesszük.

Kategóriánként az első három helyezett éremben és ajándékcsomagban részesül. *** Az esemény megvalósulását Miskolc Város Önkormányzata, az Avalon Fleet és az Italkereskedő-Ház Zrt támogatja. ***

