Amikor fújt a gyár és acélból volt az élet Miskolcon – nosztalgia a LKM aranykoráról

A lakosság növekedése is a nehéziparhoz kötődött. Míg 1949-ben Miskolc lakossága alig haladta meg a 100 ezer főt, addig az 1980-as évekre meghaladta a 200 ezret is. Új lakótelepek, például az Avas, részben éppen azért épültek, hogy befogadják a gyárhoz érkező ezreket.

A mindennapok emlékei

A Lenin Kohászati Művekhez tartozó életvilág teljes ökoszisztémát teremtett. A munkások a gyár kapuja mellett található üzemi étkezdékben ettek, a gyári sportegyesületben futballoztak vagy birkóztak, nyaranta pedig a vállalati üdülőkben pihentek. A gyár nemcsak munkát, hanem identitást adott. Aki az LKM-ben dolgozott, az büszkén mondhatta: a város egyik legfontosabb helyén kovácsolja az ország acélját.

A kürtszó ezért nem pusztán technikai jelzés volt, hanem az összetartozás szimbóluma is. Egyesek még ma is fel tudják idézni, milyen érzés volt nyári estéken, csendes utcákon hirtelen meghallani a messziről érkező, mély, komor hangot.

A gyár leállása és öröksége

A rendszerváltás után a miskolci kohászat fokozatosan hanyatlani kezdett. Az 1990-es években megindultak a leépítések, a 2000-es évek elején pedig végleg megszűnt a nagyüzemi acélgyártás. A kürt elhallgatott, a füst eloszlott, de az emlékek ma is élnek. Civil kezdeményezések, például a gyár makettjének megmentése vagy a régi fotók digitalizálása próbálják megőrizni azt, ami egykor Miskolc szíve volt.

A mai generációk már csak archív képeken láthatják a salakhúzást, a lángoló kohót vagy a műszakváltó munkásokat. Az idősebbek számára viszont mindez nem csupán történelem, hanem életük meghatározó része, amelynek egyik legerősebb emléke a gyár kürtje maradt.

