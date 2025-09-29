szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékszik még?

1 órája

Amikor fújt a gyár és acélból volt az élet Miskolcon – nosztalgia a LKM aranykoráról

Címkék#Lenin Kohászati Művek#Diósgyőri Acélművek#Miskolc#nosztalgia#ipar

Háromszor, vagy négyszer „fújt a gyár”? A Lenin Kohászati Művek (LKM) több évtizeden át volt Miskolc gazdaságának és közösségi életének ütőere. Felidézzük ezeket az időket.

Bahor-Juhász Ágnes
Amikor fújt a gyár és acélból volt az élet Miskolcon – nosztalgia a LKM aranykoráról

A Lenin Kohászati Művek műszakváltását jelző jellegzetes hangra máig sokan emlékeznek

Forrás: Wikimedia Commons

A régi miskolciak közül sokan emlékeznek még arra a különös, ma már szinte hihetetlennek tűnő városi „időmérőre”, amely hosszú évtizedeken át meghatározta a mindennapokat: a gyár fújására. A Lenin Kohászati Művek (LKM), majd később a Diósgyőri Acélművek műszakváltásait jelző kürt hangja nemcsak a gyár kapujánál volt hallható – a város legtávolabbi pontjaira, még Miskolctapolcáig is elhallatszott. A legtöbben úgy emlékeznek rá, hogy naponta háromszor, reggel hatkor, délután kettőkor és este tíz órakor jelezte a műszakváltást, de volt egy „ébresztő” kürthang is, reggel 5 órakor. Aki nem nézett az órára, az is pontosan tudta mennyi az idő: „fújt a gyár”.

Lenin Kohászati Művek
A Lenin Kohászati Művek, később a Diósgyőri Acélművek munkásait reggel ötkor is figyelmeztette a "fújás"  Forrás:  MW

Miskolc szíve: a Lenin Kohászati Művek

Az 1960-as évek elején felépült Lenin Kohászati Művek nemcsak egy hatalmas ipari üzem volt, hanem Miskolc városának gazdasági és társadalmi motorja. Fénykorában 18–20 ezer ember dolgozott a gyárban és kapcsolódó üzemeiben, miközben családjaikkal együtt több tízezer ember mindennapját kötötte össze a kohászat világa. A gyár nem egyszerűen munkahely volt:

  • saját sportegyesülete,
  • kultúrháza,
  • kórháza és
  • üdülői voltak, amelyek a dolgozók életét formálták.

1975-ben nemesacél-hengermű épült itt, majd a kombinált acélműben oxigénbefúvásos LD-konverter (ami folyékony nyersvasból állít elő acélt), UHP elektromos ívkemence és ASEA üstmetallurgiai berendezés, 1982-ben folyamatos acélöntő berendezés, 1985-ben tekercshúzó és foszfátozó üzem.
A kohó fénye, a salakhúzás szikrái, a hatalmas gépek dübörgése és a kürt hangja együttesen alkották azt a miliőt, amely Miskolc ipari aranykorát jelentette. A gyár működését ma már csak makettek, archív fotók és a még élő dolgozók emlékei őrzik, bár területe a mai napig látogatható, például itt található a Factory Aréna is. 

Lenin Kohászati Művek
Az LKM és a Diósgyőri Acélművek ma már nem üzemel Forrás: Wikimedia Commons

A város ritmusa a gyárhoz igazodott

Aki akkoriban Miskolcon élt, pontosan tudta, mikor kezdődött és mikor ért véget egy műszak. A kürt nemcsak a dolgozóknak szólt, hanem az egész városnak. A belvárosban éppúgy hallani lehetett, mint a kertvárosi utcákban, sőt, a legendák szerint még a miskolctapolcai házak ablakaiban is visszhangzott. A gyár kürtje volt az a közös, mindenki által ismert hang, amely egyszerre idézett fegyelmet, munkát, de biztonságot is. Amíg fújt a gyár, addig működött a város.

A lakosság növekedése is a nehéziparhoz kötődött. Míg 1949-ben Miskolc lakossága alig haladta meg a 100 ezer főt, addig az 1980-as évekre meghaladta a 200 ezret is. Új lakótelepek, például az Avas, részben éppen azért épültek, hogy befogadják a gyárhoz érkező ezreket.

A mindennapok emlékei

A Lenin Kohászati Művekhez tartozó életvilág teljes ökoszisztémát teremtett. A munkások a gyár kapuja mellett található üzemi étkezdékben ettek, a gyári sportegyesületben futballoztak vagy birkóztak, nyaranta pedig a vállalati üdülőkben pihentek. A gyár nemcsak munkát, hanem identitást adott. Aki az LKM-ben dolgozott, az büszkén mondhatta: a város egyik legfontosabb helyén kovácsolja az ország acélját.
A kürtszó ezért nem pusztán technikai jelzés volt, hanem az összetartozás szimbóluma is. Egyesek még ma is fel tudják idézni, milyen érzés volt nyári estéken, csendes utcákon hirtelen meghallani a messziről érkező, mély, komor hangot.

A gyár leállása és öröksége

A rendszerváltás után a miskolci kohászat fokozatosan hanyatlani kezdett. Az 1990-es években megindultak a leépítések, a 2000-es évek elején pedig végleg megszűnt a nagyüzemi acélgyártás. A kürt elhallgatott, a füst eloszlott, de az emlékek ma is élnek. Civil kezdeményezések, például a gyár makettjének megmentése vagy a régi fotók digitalizálása próbálják megőrizni azt, ami egykor Miskolc szíve volt.
A mai generációk már csak archív képeken láthatják a salakhúzást, a lángoló kohót vagy a műszakváltó munkásokat. Az idősebbek számára viszont mindez nem csupán történelem, hanem életük meghatározó része, amelynek egyik legerősebb emléke a gyár kürtje maradt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu