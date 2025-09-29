4 órája
Amikor fújt a gyár és acélból volt az élet Miskolcon – nosztalgia a LKM aranykoráról
Háromszor, vagy négyszer „fújt a gyár”? A Lenin Kohászati Művek (LKM) több évtizeden át volt Miskolc gazdaságának és közösségi életének ütőere. Felidézzük ezeket az időket.
A Lenin Kohászati Művek műszakváltását jelző jellegzetes hangra máig sokan emlékeznek
Forrás: Wikimedia Commons
A régi miskolciak közül sokan emlékeznek még arra a különös, ma már szinte hihetetlennek tűnő városi „időmérőre”, amely hosszú évtizedeken át meghatározta a mindennapokat: a gyár fújására. A Lenin Kohászati Művek (LKM), majd később a Diósgyőri Acélművek műszakváltásait jelző kürt hangja nemcsak a gyár kapujánál volt hallható – a város legtávolabbi pontjaira, még Miskolctapolcáig is elhallatszott. A legtöbben úgy emlékeznek rá, hogy naponta háromszor, reggel hatkor, délután kettőkor és este tíz órakor jelezte a műszakváltást, de volt egy „ébresztő” kürthang is, reggel 5 órakor. Aki nem nézett az órára, az is pontosan tudta mennyi az idő: „fújt a gyár”.
Miskolc szíve: a Lenin Kohászati Művek
Az 1960-as évek elején felépült Lenin Kohászati Művek nemcsak egy hatalmas ipari üzem volt, hanem Miskolc városának gazdasági és társadalmi motorja. Fénykorában 18–20 ezer ember dolgozott a gyárban és kapcsolódó üzemeiben, miközben családjaikkal együtt több tízezer ember mindennapját kötötte össze a kohászat világa. A gyár nem egyszerűen munkahely volt:
- saját sportegyesülete,
- kultúrháza,
- kórháza és
- üdülői voltak, amelyek a dolgozók életét formálták.
1975-ben nemesacél-hengermű épült itt, majd a kombinált acélműben oxigénbefúvásos LD-konverter (ami folyékony nyersvasból állít elő acélt), UHP elektromos ívkemence és ASEA üstmetallurgiai berendezés, 1982-ben folyamatos acélöntő berendezés, 1985-ben tekercshúzó és foszfátozó üzem.
A kohó fénye, a salakhúzás szikrái, a hatalmas gépek dübörgése és a kürt hangja együttesen alkották azt a miliőt, amely Miskolc ipari aranykorát jelentette. A gyár működését ma már csak makettek, archív fotók és a még élő dolgozók emlékei őrzik, bár területe a mai napig látogatható, például itt található a Factory Aréna is.
A város ritmusa a gyárhoz igazodott
Aki akkoriban Miskolcon élt, pontosan tudta, mikor kezdődött és mikor ért véget egy műszak. A kürt nemcsak a dolgozóknak szólt, hanem az egész városnak. A belvárosban éppúgy hallani lehetett, mint a kertvárosi utcákban, sőt, a legendák szerint még a miskolctapolcai házak ablakaiban is visszhangzott. A gyár kürtje volt az a közös, mindenki által ismert hang, amely egyszerre idézett fegyelmet, munkát, de biztonságot is. Amíg fújt a gyár, addig működött a város.
A lakosság növekedése is a nehéziparhoz kötődött. Míg 1949-ben Miskolc lakossága alig haladta meg a 100 ezer főt, addig az 1980-as évekre meghaladta a 200 ezret is. Új lakótelepek, például az Avas, részben éppen azért épültek, hogy befogadják a gyárhoz érkező ezreket.
A mindennapok emlékei
A Lenin Kohászati Művekhez tartozó életvilág teljes ökoszisztémát teremtett. A munkások a gyár kapuja mellett található üzemi étkezdékben ettek, a gyári sportegyesületben futballoztak vagy birkóztak, nyaranta pedig a vállalati üdülőkben pihentek. A gyár nemcsak munkát, hanem identitást adott. Aki az LKM-ben dolgozott, az büszkén mondhatta: a város egyik legfontosabb helyén kovácsolja az ország acélját.
A kürtszó ezért nem pusztán technikai jelzés volt, hanem az összetartozás szimbóluma is. Egyesek még ma is fel tudják idézni, milyen érzés volt nyári estéken, csendes utcákon hirtelen meghallani a messziről érkező, mély, komor hangot.
A gyár leállása és öröksége
A rendszerváltás után a miskolci kohászat fokozatosan hanyatlani kezdett. Az 1990-es években megindultak a leépítések, a 2000-es évek elején pedig végleg megszűnt a nagyüzemi acélgyártás. A kürt elhallgatott, a füst eloszlott, de az emlékek ma is élnek. Civil kezdeményezések, például a gyár makettjének megmentése vagy a régi fotók digitalizálása próbálják megőrizni azt, ami egykor Miskolc szíve volt.
A mai generációk már csak archív képeken láthatják a salakhúzást, a lángoló kohót vagy a műszakváltó munkásokat. Az idősebbek számára viszont mindez nem csupán történelem, hanem életük meghatározó része, amelynek egyik legerősebb emléke a gyár kürtje maradt.
