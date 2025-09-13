Ormosbánya, Királd, Putnok: kitalálja-e, hogy miben a legkiemelkedőbbek? Igaz, Miskolc is a második helyen

Az előbbi kérdés természetesen beugratós. Nyilvánvalóan a „legolcsóbb” kategóriát mindig az ingyenes áru jelenti, márpedig ahogy bármi másból, úgy ingatlanból is létezik ingyenesen hozzáférhető (lelakott, üres, értéktelen, eladhatatlan, stb.). Más kérdés, hogy nem ezeket az „alkalmi” vételeket találjuk az adás-vételi szakportálok hirdetései között, ha a legalacsonyabb árra keresünk rá. Szóval mit lehet igazán érdemit mondani a legolcsóbb ingatlanok témájában?

Legolcsóbb ingatlanok rangsora per pillanat az ingatlan.com weboldalon

Forrás: ingatlan.com

Legolcsóbb ingatlanok: „mindentől is” függ az ár

Nemrég a legdrágább ingatlanok ügyét beszéltük át a Boon.hu-n, akkor is Kasler Béla szakértőt kérdezzük, akárcsak ebben a megközelítésben. A rutinos ingatlanközvetítő akkor elmondta,

A házak és lakások értékét illetően nem könnyű tisztán látni: amiből kiindulhatunk, az rendszerint a sok hirdetés – de hogy valamit mennyiért kínál a gazdája, az közel sem jelenti, hogy annyiért el is fogja tudni adni. Hogy hol helyezkedik el

milyen anyagokból épült

milyen minőségű a kivitelezés

mikor épült

milyen a környékbeli infrastruktúra

milyen a lakosság összetétele, a szomszédsági viszonyok

– ilyesmik mind jelentősen befolyásolhatják az olcsóságot vagy drágaságot.

– Ami korábban mondtam a legdrágább házakról, a legolcsóbbra is ugyanaz érvényes: lakosság, infrastruktúra, közmű-ellátottság, műszaki állapot. Ha ezek rosszak, kedvezőtlenek, akkor csak alacsony áron érdemes meghirdetni az ingatlant.

Hogy milyen a panoráma, az se mindig hat a magasabb meghirdethető ár irányába (királdi hirdetésből)

Forrás: ingatlan.com

Összességében nyilvánvalóan a földrajzi elhelyezkedés nyom a legtöbbet a latban. A centrumtól (például a megyeszékhelytől, közeli nagyvárostól, főutaktól) minél távolabb van az adott település, annál gyakoribb, hogy csak alacsony áron kelnek el ott az otthonok. Bizonyos községek vagy éppen városrészek körül évtizedek alatt olyan rossz közvélekedés alakulhat ki, ami szintén ezt a kedvezőtlen hatást okozza. Kézenfekvő példaként Kasler Béla is azokat a miskolci településrészeket említi, ami legtöbbünknek eszébe jutna: Lyukót, ahol nagyjából indokolt is az erős imázs-deficit – és Perecest, ahol annál kevésbé, ám valamiért a téves közvélekedés mégis ebbe az irányba nyomta évtizedeken át a néhai bányászvidéket. A falvak zömére pedig ez igaz: minél távolabb esik megyei viszonylatban, annál indokoltabb az olcsóság. Merthogy a távolság okán kevesebb a munkalehetőség, körülményes a munkába járás, vásárlás, kultúrafogyasztás, és így tovább. Az esetenkénti kivételeknél értelemszerűen megvan az ok, hogy miért jobb a helyzet az átlagnál (például borvidék, egyedi turisztikai érték, és hasonlók).