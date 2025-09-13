4 órája
Ormosbánya, Királd, Putnok: kitalálja-e, hogy miben a legkiemelkedőbbek? Igaz, Miskolc is a második helyen
A legdrágább ingatlanok után minek nézhetnénk utána a megyénkben? Természetesen a legolcsóbb ingatlanok kérdésének. Mit gondol a kedves olvasó, hol és mennyire kevés pénzért vehet lakást-házat valahol Borsodban, Abaújban, Zemplénben?
A lakás külső-belső értékei, minősége meghatározó az elkérhető ár tekintetben (miskolci hirdetésből)
Az előbbi kérdés természetesen beugratós. Nyilvánvalóan a „legolcsóbb” kategóriát mindig az ingyenes áru jelenti, márpedig ahogy bármi másból, úgy ingatlanból is létezik ingyenesen hozzáférhető (lelakott, üres, értéktelen, eladhatatlan, stb.). Más kérdés, hogy nem ezeket az „alkalmi” vételeket találjuk az adás-vételi szakportálok hirdetései között, ha a legalacsonyabb árra keresünk rá. Szóval mit lehet igazán érdemit mondani a legolcsóbb ingatlanok témájában?
Legolcsóbb ingatlanok: „mindentől is” függ az ár
Nemrég a legdrágább ingatlanok ügyét beszéltük át a Boon.hu-n, akkor is Kasler Béla szakértőt kérdezzük, akárcsak ebben a megközelítésben. A rutinos ingatlanközvetítő akkor elmondta,
A házak és lakások értékét illetően nem könnyű tisztán látni: amiből kiindulhatunk, az rendszerint a sok hirdetés – de hogy valamit mennyiért kínál a gazdája, az közel sem jelenti, hogy annyiért el is fogja tudni adni. Hogy
- hol helyezkedik el
- milyen anyagokból épült
- milyen minőségű a kivitelezés
- mikor épült
- milyen a környékbeli infrastruktúra
- milyen a lakosság összetétele, a szomszédsági viszonyok
– ilyesmik mind jelentősen befolyásolhatják az olcsóságot vagy drágaságot.
– Ami korábban mondtam a legdrágább házakról, a legolcsóbbra is ugyanaz érvényes: lakosság, infrastruktúra, közmű-ellátottság, műszaki állapot. Ha ezek rosszak, kedvezőtlenek, akkor csak alacsony áron érdemes meghirdetni az ingatlant.
Összességében nyilvánvalóan a földrajzi elhelyezkedés nyom a legtöbbet a latban. A centrumtól (például a megyeszékhelytől, közeli nagyvárostól, főutaktól) minél távolabb van az adott település, annál gyakoribb, hogy csak alacsony áron kelnek el ott az otthonok. Bizonyos községek vagy éppen városrészek körül évtizedek alatt olyan rossz közvélekedés alakulhat ki, ami szintén ezt a kedvezőtlen hatást okozza. Kézenfekvő példaként Kasler Béla is azokat a miskolci településrészeket említi, ami legtöbbünknek eszébe jutna: Lyukót, ahol nagyjából indokolt is az erős imázs-deficit – és Perecest, ahol annál kevésbé, ám valamiért a téves közvélekedés mégis ebbe az irányba nyomta évtizedeken át a néhai bányászvidéket. A falvak zömére pedig ez igaz: minél távolabb esik megyei viszonylatban, annál indokoltabb az olcsóság. Merthogy a távolság okán kevesebb a munkalehetőség, körülményes a munkába járás, vásárlás, kultúrafogyasztás, és így tovább. Az esetenkénti kivételeknél értelemszerűen megvan az ok, hogy miért jobb a helyzet az átlagnál (például borvidék, egyedi turisztikai érték, és hasonlók).
Ahogy megyünk kifelé, az ár megy lefelé - avagy a vidéki ingatlanvásárlás titkai
– Egyszer Lyukóban adtunk el egy házat – idézi fel kapcsolódó ingatlanközvetítői tapasztalatait a szakember. – Be a városba, bérházi lakásba akart költözni az eladó. Nehéz volt az értékesítés. Körülbelül öt éve történt, a négymilliós áron sem volt könnyű vevőt találni. Úgy sikerült, hogy babaváró hitelt vettek fel a vásárlók.
A fenti „olcsósító” jellemzők összhatásaként aztán előfordul, hogy Borsod--Abaúj-Zemplén megye több pontján is olyan övezeteket, olyan régiókat, olyan településcsoportokat vagy településrészeket találhatunk, ahol több évtizedes folyamatok szomorú eredményeképpen teljesen el tudnak értéktelenedni az ingatlanok, gyakorlatilag egyéni adottságaiktól és műszaki mutatóiktól teljesen függetlenül.
Ormosbánya, Királd, Putnok, Rudabánya, továbbá Miskolc (Szondi-telep), Encs, Kurityán, Múcsony, Ózd, Izsófalva, Edelény, Abaújszántó.
Ezeket a településneveket látjuk, ha a legismertebb, legnagyobb merítésű magyarországi ingatlanos webportálon rákeresünk a Borsod-Abaúj-Zemplén helyszínre és a találatokat úgy állítjuk be, hogy a legkisebb árakat tegye a lista élére.
