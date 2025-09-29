szeptember 29., hétfő

Elérkezett

47 perce

Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban

A vármegyében és országszerte is tapasztalhatta mindenki kisebb-nagyobb mértékben, de a lénárddaróciak érezhették a legjobban.

Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban

A fotó illusztráció

Forrás: Google Maps

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája volt az elmúlt éjszaka – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook oldalán.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot, sőt... Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet. Ezzel a -0,4 °C-os értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet.

Várakozásaink szerint gyenge fagyra a következő napokban is van esély – főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken – írják.

Mint írják, ez egyáltalán nem számít rendkívülinek, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája – Borsodban mérték

Több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település is felkerült a HungaroMet Top10-es listájára:

  • Szikszó Vízmű: 4,4
  • Edelény: 4,2
  • Bánréve: 2,1
  • és az összes település közül az első lett Lénárddaróc 0,4 °C-kal.

További híreket olvashat a Borsod Online-on.

 

