Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban
A vármegyében és országszerte is tapasztalhatta mindenki kisebb-nagyobb mértékben, de a lénárddaróciak érezhették a legjobban.
Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája volt az elmúlt éjszaka – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook oldalán.
Hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot, sőt... Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet. Ezzel a -0,4 °C-os értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet.
Várakozásaink szerint gyenge fagyra a következő napokban is van esély – főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken – írják.
Mint írják, ez egyáltalán nem számít rendkívülinek, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.
Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája – Borsodban mérték
Több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település is felkerült a HungaroMet Top10-es listájára:
- Szikszó Vízmű: 4,4
- Edelény: 4,2
- Bánréve: 2,1
- és az összes település közül az első lett Lénárddaróc 0,4 °C-kal.
