Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája volt az elmúlt éjszaka – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook oldalán.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot, sőt... Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet. Ezzel a -0,4 °C-os értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet.

Várakozásaink szerint gyenge fagyra a következő napokban is van esély – főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken – írják.