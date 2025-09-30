1 órája
Ettől a vér is megfagyna! Most derült ki, mire ébredtek kedden a borsodi faluban
A nyárias időt élesen váltva köszöntött be az ősz vármegyénkben is. Sőt mi több, az egyik borsod-abaúj-zempléni településen mérték a leghidegebb éjszakát újfent.
Öt vármegyei település is szerepel a HungaroMet listáján.
Ma is a lénárddaróciak ébredhettek a leghidegebb időre az országban - legalábbis a méréseink szerint – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook oldalán.
Több vármegyei település is felkerült a top10 leghidegebb éjszaka listájára
TOP🔟-es táblázatunkra csak 2️⃣ fok alatti értékekkel lehetett felkerülni - tették hozzá.
Íme a borsodi települések, ahol kutyahidegre ébredhettek:
Az első helyezett a listán Lénárddaróc lett - 1,8 °C-kal.
De a többiek sem maradtak le sokkal:
Szikszó Vízmű: 0,0 °C
Bánréve: 0,0 °C
Edelény: 0,5 °C
Gagybátor: 1,0 °C
Mégsem Lénárddarócon volt a leghidegebb éjszaka?
Bár a HungaroMet mérési adatai szerint Lénárddarócon volt a leghidegebb éjszaka, a közösségi oldalon megosztott bejegyzés szerint Ózdon a Top10-es listán szereplő telepükéseknél is hidegebbet mértek.
