Ettől a vér is megfagyna! Most derült ki, mire ébredtek kedden a borsodi faluban

Ma is a lénárddaróciak ébredhettek a leghidegebb időre az országban - legalábbis a méréseink szerint – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook oldalán.

Lénárddarócon volt a leghidegebb éjszaka kedden is.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Több vármegyei település is felkerült a top10 leghidegebb éjszaka listájára

TOP🔟-es táblázatunkra csak 2️⃣ fok alatti értékekkel lehetett felkerülni - tették hozzá.

Íme a borsodi települések, ahol kutyahidegre ébredhettek:

Az első helyezett a listán Lénárddaróc lett - 1,8 °C-kal.

De a többiek sem maradtak le sokkal:

Szikszó Vízmű: 0,0 °C

Bánréve: 0,0 °C

Edelény: 0,5 °C

Gagybátor: 1,0 °C



Mégsem Lénárddarócon volt a leghidegebb éjszaka?

Bár a HungaroMet mérési adatai szerint Lénárddarócon volt a leghidegebb éjszaka, a közösségi oldalon megosztott bejegyzés szerint Ózdon a Top10-es listán szereplő telepükéseknél is hidegebbet mértek.