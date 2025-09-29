Ezért teli szájjal szidnak a szembejövők: ha így használod a lámpád, valamit nagyon rosszul csinálsz

Miért ilyen népszerűek a LED-izzók?

A LED-technológiának számos előnye van.

Mivel ezek a fajta izzók erősebb fényt adnak, jobban bevilágítják az utat, nagyobb biztonságot adva ezzel a sofőr számára. Továbbá jóval hosszabb az élettartamuk, mint halogén társaiké, akár több tízezer üzemórát is kibírhatnak.

Nem utolsó sorban pedig energiatakarékosabbak, így kevesebb áramot fogyasztanak, tehát kevésbé terhelik le az autó elektromos rendszerét, valamint sokak számára esztétikailag is vonzóbbak modern megjelenésük miatt.

A probléma a vakítás

A LED-izzók fénykévéje és színhőmérséklete eltér a hagyományos izzókétól. A nagyon fehér vagy kékes fény sokkal vakítóbb lehet a szembejövőknek.

Ha a LED-izzókat nem gyárilag LED-es lámpatestbe szerelik, hanem halogén fényszórókba utólag építik be, a fény eloszlása rosszabb, és jobban zavarhatja a többi közlekedőt. Ezért fordul elő, hogy egyes autók fényei vakítanak, míg másoké nem.

Mi a helyzet hazánkban a LED-izzókal?

Ahogyan arról már egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, nem lehet bármilyen autóba csak úgy LED-izzót szerelni, vagy ahogyan mondják, LED-esíteni azt.

Magyarországon és az Európai Unióban szigorú szabályok vonatkoznak az autók világítására.

Csak olyan fényforrás használható, amely megfelel az E-jelölésű engedélyezéseknek.

Ha az autó eredetileg halogén lámpával készült, és valaki utólag szerel bele LED-izzót, az gyakran nem felel meg a szabályoknak és a műszaki vizsgán is gond lehet belőle, de a rendőr is megbírságolhatja a sofőrt, ha a világítás szabálytalan vagy vakít.

Mit tehetnek az autósok?

Székely Róbert autószerelőtől megtudtuk:

Nemcsak arra érdemes odafigyelni, hogy az előírásoknak megfelelő izzókat használjunk, hanem a beállításokra is. A rosszul beállított halogén izzó is vakíthat, ha túl magasra van állítva, ezért ajánlott ellenőrizni, hogy a fényszórók sugarának irányát.

Érdemes kerülni a túl hideg fényű izzókat, mert azok jobban vakítják a szembejövő sofőröket

– mondta.