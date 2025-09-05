29 perce
A Lázbérci-víztározóhoz készült hétvégén? Ne tegye!
Megdöbbentő látvány fogadja népszerű helyen a kirándulókat. A Lázbérci-víztározóból lényegében eltűnt a víz.
A látvány döbbenetes
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava. Reméljük az is marad, jelenleg ugyanis katasztrofális az állapota. A tó jelenlegi állapotáról írtunk az alábbi cikkben.
Sokkoló! Megdöbbentünk azon, amit a Lázbérci-víztározónál láttunk -fotók
A Lázbérci-víztározó szárad, máshol pedig medúzák vannak a tóban
A Hejőkeresztúri Debreceni-tóban merülő búvárok osztották meg a boon.hu-val, hogy az édesvízi medúza újra felbukkant. Olvassa el az érdekes részleteket.
Búvárok merültek a borsodi bányató mélyére, de amilyen élőlényre ott bukkantak, arra ők sem voltak felkészülve - fotók, videó!
Gondolná, hogy Borsod legdrágább használt autója egy kisbusz?
Elsőre talán azt gondolnánk, amikor a legdrágább használt autót keressük, hogy az egy luxus vagy sportautó lesz, mint például egy Lamborghini vagy Porsche. Ennek ellenére Borsodban jelenleg a legdrágább egy Mercedes kisbusz, aminek a vételára 28 990 000 forint.
Gondolnád? Egy kisbusz Borsod legdrágább használt autója, de nem hétköznapi, az már biztos!
Hol ebédel a hétvégén?
Fine dining, craft sör, tapas, magyaros ízek – minden, amit a helyiek és turisták is imádnak. Fedezze fel Miskolc 5 legjobb éttermét.