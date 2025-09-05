szeptember 5., péntek

Elképesztő állapot

34 perce

A Lázbérci-víztározóhoz készült hétvégén? Ne tegye!

Megdöbbentő látvány fogadja népszerű helyen a kirándulókat. A Lázbérci-víztározóból lényegében eltűnt a víz.

Boon.hu
A Lázbérci-víztározóhoz készült hétvégén? Ne tegye!

A látvány döbbenetes

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava. Reméljük az is marad, jelenleg ugyanis katasztrofális az állapota. A tó jelenlegi állapotáról írtunk az alábbi cikkben.

A Lázbérci-víztározó: jelenleg szinte víz nélkül
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Lázbérci-víztározó szárad, máshol pedig medúzák vannak a tóban

A Hejőkeresztúri Debreceni-tóban merülő búvárok osztották meg a boon.hu-val, hogy az édesvízi medúza újra felbukkant. Olvassa el az érdekes részleteket.

