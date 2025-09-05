A Lázbérci-víztározóhoz készült hétvégén? Ne tegye!

Gondolná, hogy Borsod legdrágább használt autója egy kisbusz?

Elsőre talán azt gondolnánk, amikor a legdrágább használt autót keressük, hogy az egy luxus vagy sportautó lesz, mint például egy Lamborghini vagy Porsche. Ennek ellenére Borsodban jelenleg a legdrágább egy Mercedes kisbusz, aminek a vételára 28 990 000 forint.