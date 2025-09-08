Megtudtuk, mi történt a Lázbérci-víztározónál! Ez az oka a megdöbbentő látványnak

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, fokozottan védett természetvédelmi területen, mindenki számára kedvelt horgászparadicsom.

Mi az oka annak, hogy így néz ki a Lázbérci-víztározó?

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legutóbb munkatársunk járt ott és azt tapasztalta, hogy a vízszint rendkívül alacsony. A fotók tanulsága szerint szinte a kiszáradás szélén áll.

Az ívóvízellátás biztosított

Az ÉRV Zrt.-hez fordultunk kérdéseinkkel és tájékoztatást kértünk a kiszáradás okáról. A megkeresésre válaszolva szeptember 8-án, hétfőn az alábbi tájékoztatást kaptuk:

„A Lázbérci víztározó mindenkori vízszintje a vízgyűjtő területen lehullott csapadék mennyiségétől függ, ami pedig az elmúlt időszakban jelentősen elmaradt az éves átlagtól. A víztározó ezt tükrözi.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi vízállás mellett is biztosított a Lázbérci Vízműtelep megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvízkivétele. A térségi vezetékes ivóvízellátás biztosított.

A víztározó szintjét és a víz minőségét szakembereink folyamatosan ellenőrzik. Tájékoztatásul kiemeljük, hogy a tározóban halpusztulás nem tapasztalható”.

A Lázbérci-víztározó a környék vízellátását biztosítja

A víztározó biztosítja az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázbérci Vízművének nyersvizét, mely többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja.