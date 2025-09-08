1 órája
Megtudtuk, mi történt a Lázbérci-víztározónál! Ez az oka a megdöbbentő látványnak
Fotókon mutattuk be portálunkon a Lázbérci tájvédelmi körzetben található víztározó állapotát. A Lázbérci-víztározó így talán még sosem nézett ki. Megtudtuk az okát.
Ez nem a sivatag hanem a víztározó
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, fokozottan védett természetvédelmi területen, mindenki számára kedvelt horgászparadicsom.
A legutóbb munkatársunk járt ott és azt tapasztalta, hogy a vízszint rendkívül alacsony. A fotók tanulsága szerint szinte a kiszáradás szélén áll.
Az ívóvízellátás biztosított
Az ÉRV Zrt.-hez fordultunk kérdéseinkkel és tájékoztatást kértünk a kiszáradás okáról. A megkeresésre válaszolva szeptember 8-án, hétfőn az alábbi tájékoztatást kaptuk:
„A Lázbérci víztározó mindenkori vízszintje a vízgyűjtő területen lehullott csapadék mennyiségétől függ, ami pedig az elmúlt időszakban jelentősen elmaradt az éves átlagtól. A víztározó ezt tükrözi.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi vízállás mellett is biztosított a Lázbérci Vízműtelep megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvízkivétele. A térségi vezetékes ivóvízellátás biztosított.
A víztározó szintjét és a víz minőségét szakembereink folyamatosan ellenőrzik. Tájékoztatásul kiemeljük, hogy a tározóban halpusztulás nem tapasztalható”.
A Lázbérci-víztározó a környék vízellátását biztosítja
A víztározó biztosítja az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázbérci Vízművének nyersvizét, mely többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja.