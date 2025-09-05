szeptember 5., péntek

1 órája

Sokkoló! Megdöbbentünk azon, amit a Lázbérci-víztározónál láttunk -fotók

Címkék#boon video#Bán-patak#Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt#Lázbérci-víztározó

Megdöbbentő látvány fogadja a Lázbérci tájvédelmi körzetre kirándulókat. A Lázbérci-víztározó így talán még sosem nézett ki!.

Boon.hu
Sokkoló! Megdöbbentünk azon, amit a Lázbérci-víztározónál láttunk -fotók

Így néz ki a Lázbérci-víztározó

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, amelyet az Upponyi-hegységben, a Bán-patak völgyének felduzzasztásával hoztak létre 1967 és 1970 között.

Lázbérci-víztározó
Szinte kiszáradt állapotban van a Lázbérci-víztározó 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A tározó a Lázbérci tájvédelmi körzet területén helyezkedik el, fokozottan védett természetvédelmi területen és kedvelt horgászparadicsom.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Lázbérci-víztározó a környék vízellátását biztosítja

A víztározó biztosítja az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázbérci Vízművének nyersvizét, mely többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja. A víz állapotával kapcsolatban az ÉRV Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemvezetőjétől érdeklődtünk, amint válaszokat kapunk, azokat közöljük.

 

