Sokkoló! Megdöbbentünk azon, amit a Lázbérci-víztározónál láttunk -fotók

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, amelyet az Upponyi-hegységben, a Bán-patak völgyének felduzzasztásával hoztak létre 1967 és 1970 között.

Szinte kiszáradt állapotban van a Lázbérci-víztározó

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A tározó a Lázbérci tájvédelmi körzet területén helyezkedik el, fokozottan védett természetvédelmi területen és kedvelt horgászparadicsom.

A Lázbérci-víztározó a környék vízellátását biztosítja

A víztározó biztosítja az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázbérci Vízművének nyersvizét, mely többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja. A víz állapotával kapcsolatban az ÉRV Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemvezetőjétől érdeklődtünk, amint válaszokat kapunk, azokat közöljük.