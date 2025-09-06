Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított szombaton Borsodban

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, amelyet az Upponyi-hegységben, a Bán-patak völgyének felduzzasztásával hoztak létre 1967 és 1970 között. Megdöbbentő látvány fogadja azt, aki most arra jár.

A Lázbérci-víztározó jelenleg megdöbbentő látványt mutat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Lázbérci-víztározó így talán még sosem nézett ki.